به گزارش خبرنگار مهر، نوید دانایی ظهر پنج‌شنبه در جلسه کارگروه استانی مقابله با کرونا به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری سمنان ضمن بیان اینکه وضعیت کرونا در حوزه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سفید نیست، ابراز داشت: تاکنون ۷۶۰ نفر مبتلابه کرونا در حوزه تحت پوشش این دانشگاه بستری شدند.

وی ضمن بیان اینکه مهدی‌شهر و گرمسار در وضعیت قرمز و مابقی شهرهای تحت پوشش دانشگاه در وضعیت زرد قرار دارند، افزود: این روند ابتلاء به کرونا در شهرهای گرمسار، ایوانکی، مهدی‌شهر، سمنان، سرخه و دامغان نگران‌کننده و رفع آن نیازمند مشارکت مردمی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابیان اینکه رعایت پروتکل‌های بهداشتی می‌تواند این روند ابتلاء را کاهش دهد، ابراز داشت: رعایت همین موارد تا ۹۰ درصد توسط مردم آمار ابتلاء را در دو ماه اردیبهشت و اوایل خرداد کاهش داد اما با کمرنگ شدن این موضوع شاهد افزایش دوباره آن هستیم.

دانایی بابیان اینکه شرکت در مجالس عزا و عروسی و گردهمایی‌ها این افزایش ابتلاء را رقم‌زده است، تصریح کرد: برای جلوگیری از روند رو به رشد ابتلاء می‌بایست محدودیت‌های لازم در مناطق زرد و قرمز اعمال و در ادارات نیز الزامات جدی گرفته شود.

وی بابیان اینکه رفع ویروس کرونا به مشارکت هر چه بیشتر مردم نیازمند است، افزود: هم‌اکنون ۹۰ بیمار مشکوک نیز در گرمسار، دامغان و سمنان تحت درمان قرار دارند و باید گفت بیمارستان‌ها آماده پذیرش این افراد و همچنین مبتلایان به کرونا نیز هستند.