رضا افضلی، شاعر و مترجم معاصر درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا افضلی، شاعر، مدرس دانشگاه و پژوهشگر معاصر صبح امروز پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹ بر اثر سکته مغزی در بیمارستان جوادالائمه مشهد درگذشت. او از شاعر ان پیشکسوت خراسان بود و انجمنی ادبی را نیز در مشهد اداره می‌کرد.

ترجمه کتاب «آهوی ارغوانی» اثر فیصل حجلی، «در شهر غم گرفته پائیز از شعرهای (۱۳۵۱ - ۱۳۵۶)»، مجموعه اشعار با عنوان «قاصد خوش خبر»، «شناختنامه قدرت الله شریفی» و «شناختنامه محمد قهرمان» از جمله آثار منتشر شده اوست.

به همین مناسبت ایوب دهقانکار، مدیرعامل موسسه فراگیر معاونت فرهنگی پیام تسلیتی به شرح زیر صادر کرده است:

«خبر درگذشت شاعر نامدار و پژوهشگر فاضل زنده یاد رضا افضلی موجب تاسف و تاثر فعالان حوزه فرهنگ، ادب و هنر شد.

زنده یاد افضلی فرهیخته‌ای پرتلاش، خودساخته و از چهره‌های نامدار فرهنگ و هنر بودند که تا واپسین روزهای پرثمر زندگی خویش، وقت خود را صرف گسترش ادبیات، فرهنگ و هنر کرد و با آثار و تالیفات ارزنده، خدمات ارزشمندی را از خود در فضای فرهنگی جامعه ایران به یادگار گذاشت.

وی با خلق آثار ماندگاری همچون «در شهر غم گرفته پاییز»، «نگاهی از ساحل به دریا»، «آهوی ارغوانی» و «شناخت نامه محمد قهرمان» برای شکوفایی، بالندگی، ماندگاری و استواری درخت پربار فرهنگ ایران زمین از هیچ کوششی دریغ نکرد.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به اهالی فرهنگ و ادب به ویژه خانواده مکرمش، از درگاه خداوند سبحان، برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسالت می‌کنم.»