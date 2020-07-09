شکایت نایب قهرمان لیگ برتر فوتسال از قهرمان

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز پیش پلیس آگاهی شهرستان ورزقان طی نامه ای به فدراسیون فوتبال از جعل کارت بازی محمد شجری با عکس محمد حاجی زاده توسط باشگاه مس سونگون خبر داد و استعلاماتی از فدراسیون فوتبال اخذ کرد.

اخیرا مشخص گردیده کارت صادر شده مربوط به سال ۹۷ بوده است. در این سال هم محمد شجری بازیکن تحت قرارداد گیتی پسند اصفهان بوده است. به همین دلیل این باشگاه از باشگاه مس سونگون به ارکان قضایی فدراسیون شکایت نموده است.

در شکواییه باشگاه گیتی پسند عنوان شده با توجه به اینکه محمد شجری در سال ۹۷ بازیکن تحت قرارداد گیتی پسند بوده و کارت جعل شده توسط باشگاه مس سونگون مربوط به کارت بازی سال ۹۷ است، لذا این باشگاه مدعی سوءاستفاده از نام و مشخصات بازیکن خود با عکس دیگری گردیده است.

حال باید دید مسئولین فدراسیون چه برخوردی با خاطیان این موضوع می نمایند.

به گزارش خبرنگار مهر، فینال لیگ برتر فوتسال چند هفته پیش برگزار شد که طی آن تیم مس سونگون در هر دو دیدار رفت و برگشت گیتی پسند را شکست داد و قهرمان شد.