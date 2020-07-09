۴ هکتار از اراضی چیتگر با اراضی آزادراه تهران-شمال تهاتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری مصوبه کمیسیون لوایح دولت و موافقت رئیس جمهور با این مصوبه را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.

این مبنی بر واگذاری ۴ هکتار از اراضی چیتگر تهران برای جایگزینی با اراضی آزادراه تهران-شمال است که به پیشنهاد وزارت راه شهرسازی برای جایگزینی با اراضی آزادراه تهران-شمال به دستگاه سرمایه گذار و مجری این پروژه واگذار می‌شود.

اگرچه در مصوبه مذکور نامی از دستگاه سرمایه گذار برده نشده، اما سید پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در زمان افتتاح این پروژه از تهاتر مطالبات بنیاد از دولت به صورت ترکیبی از تهاتر با اراضی دولتی و همچنین اعتبارات نقدی خبر داده بود.