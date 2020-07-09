به گزارش خبرنگار مهر، سیدخلف حوتی نژاد، ظهر پنجشنبه در نشست با اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی مدیران خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری استان یزد با بیان اینکه خبرگزاری‎‌ها رسانه‌های پیشرو در امر اطلاع رسانی و همواره در خط مقدم اطلاع رسانی هستند، اظهار داشت: هر استانی که از حضور خبرگزاری‌های متعدد و خبرنگاران حرفه‌ای بهره‌مند باشد، قدرت اطلاع رسانی بیشتری دارد.

وی با تاکید بر اینکه لازمه انجام کار قوی در حوزه اطلاع رسانی نیازمند فعالیت انجمن‌های صنفی است، افزود: از تکثر نگران نیستیم و اشکالی در این امر نمی‌بینیم که انجمن‌ها به طور تخصصی و حرفه‌ای فعالیت داشته باشند.

حوتی نژاد ضمن ابراز خرسندی از فعالیت مجدد انجمن صنفی مدیران خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری استان یزد عنوان کرد: اعتقاد داریم که فعالیت انجمن‌ها، نظارت مردم بر مردم است بر این اساس از انجمن‌های فعال در زمینه‌های فرهنگی، هنری و خبری حمایت خواهیم کرد اما انتظار ما، تعامل بیشتر است.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد تاکید کرد: اگر می‌خواهیم کار کارشناسی شده در قالب تشکل‌ها و انجمن‌ها انجام شود، لازم است تمام هماهنگی‌های سازمانی انجام شود.

وی تصریح کرد: تعامل، در کنار هم بودن و همه رسانه‌ها را یک تیم دیدن، باعث می‌شود که بسیاری از مشکلات در حوزه رسانه برطرف شود.

به گزارش مهر، در این نشست اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری استان یزد و دبیر این انجمن به بیان مسائل، دغدغه‌ها، برنامه‌ها و درخواست‌های خود پرداختند و از کارت عضویت این انجمن نیز رونمایی شد.