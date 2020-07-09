چهارمین جشنواره ملی نگاهی به طنز معاصر به کار خود پایان داد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: چهار سالی است که شهرستان فومن زادگاه «کیومرث صابری فومنی» معروف به «گل آقا» میزبان برگزاری جشنواره‌ای با موضوع طنز معاصر است. جشنواره‌ای که به واسطه فعالیت «کیومرث صابری» و بعد ملی شخصیت این طنزپرداز معاصر ایران با استقبال طنزپردازان سراسر کشور همراه شده است.

بیوگرافی کیومرث صابری فومنی «گل آقا»

کیومرث صابری فومنی (گل‌آقا) ادیب و طنزپرداز معاصر، هفتم شهریور ۱۳۲۰، در صومعه‌سرا یکی از شهرهای استان گیلان در خانواده‌ای فقیر متولد شد و تحصیلات خود را در فومن به اتمام رساند. در ۲۰ سالگی در رشته ادبی دیپلم گرفت و همان سال در رشته سیاسی دانشکده حقوق تهران پذیرفته شد. صابری نخستین شعر خود را در چهارده سالگی سرود و در همان زمان یکی از شعرهایش در مجله امید ایران چاپ شد. فعالیت کیومرث صابری در زمینه سرودن شعر طنز با نام «گردن شکسته فومنی» در مجله توفیق آغاز شد.

صابری بعد از آمدن به تهران در کنار تدریس در یکی از دبیرستان‌های این شهر در روزنامه توفیق مشغول به کار شد و بعد از تعطیلی این روزنامه در سال ۱۳۵۰ با حضور در هنرستان کارآموز تهران زمینه آشنایی وی با «محمدعلی رجایی» و دوستی صمیمی این دو نفر آغاز شد. پس از انقلاب در زمان نخست‌وزیری شهید رجایی به مقام مشاورت فرهنگی و مطبوعاتی وی و در زمان ریاست‌جمهوری وی به مقام مشاورت فرهنگی رسید.

۲۳ دی ماه سال ۶۳ اولین «دو کلمه حرف حساب» با امضای «گل‌آقا» در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید. پس از مدتی گل‌آقا به عنوان طنزنویسی صاحب سبک و خلاق و مهم‌ترین منتقد حکومت در داخل کشور مطرح و توجه بسیاری از مردم، مقامات، ادبا، نویسندگان و رسانه‌های داخلی و خارجی را به خود جلب کرد. طنز سیاسی با دو کلمه حرف حساب حیات تازه‌ای پیدا کرد.

اولین شماره نشریه گل آقا سال ۶۹ به چاپ رسید در طول همه آن سال‌ها فعالیت‌های بسیاری در این حوزه انجام داد اما سرانجام در آبان سال ۸۱ همزمان با سیزدهمین سال انتشار خود، بدون ذکر هیچ دلیلی، انتشار این هفته‌نامه متوقف و کیومرث صابری فومنی تا آخرین لحظه زندگی خود علت توقف انتشار این هفته نامه را فاش نکرد.

مروری بر سه دوره گذشته جشنواره ملی نگاهی به طنز معاصر در فومن

و اما جشنواره ملی نگاهی به طنز معاصر با عنوان «طنز پهلو» در سال ۹۷ آغاز بکار کرد و اختتامیه نخستین دوره این جشنواره تیر ماه این سال با ارسال ۹۸۹ اثر در دو بخش نظم و نثر از سراسر کشور در شهرستان فومن برگزار و آغازی برای ادامه این جشنواره در سال‌های آینده شد.

دومین دوره این جشنواره نیز با استقبال خوب طنزپردازان از سراسر کشور همراه بود که این موضوع سبب شد تا مسئولان برگزاری این جشنواره تلاش خود برای کیفی‌تر برگزار کردن جشنواره در سال‌های آینده افزایش دهند.

سومین دوره این جشنواره نیز سال گذشته با حضور اهالی فرهنگ و هنر و طنزپردازان برجسته کشور همانند داریوش کاردان، رضا رفیع، فرامرز ریحان صفت، رضا بنفشه خواه و هنرمندان استان گیلان برگزار شد و با افزایش دو برابری ارسال آثار نسبت به دوره دوم همراه بود که در پایان ۱۱ اثر به عنوان آثار برگزیده این دوره انتخاب شد. امسال شیوع ویروس کرونا برگزاری اختتامیه را در هاله‌ای از ابهام فرو برده بود اما با تلاش‌های صورت گرفته و برنامه ریزی برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی اختتامیه این دوره نیز عصر (پنجشنبه) با حضور مهمان کشوری و استانی و شهرستانی برگزار شد.

فراخوان برگزاری چهارمین دوره جشنواره ملی نگاهی به طنز معاصر (طنز پهلو ۴) اردیبهشت ماه سال ۹۹ منتشر شد و علاقه مندان تا ۳۱ خرداد ماه فرصت داشتند تا آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند که با پایان یافتن این مهلت هزار و ۲۳ اثر از سراسر کشور به این جشنواره ارسال شد و بعد از داوری ۱۴ اثر به عنوان آثار برگزیده انتخاب و تجلیل شدند.

برگزاری جشنواره زمینه معرفی شخصیت‌های فرهنگی و هنری را فراهم می‌کند

فرماندار فومن در این مراسم با اشاره به ظرفیت و پتانسیل‌های فراوان در زمینه کشاورزی، صنعتی و گردشگری شهرستان، اظهار کرد: فومن در حوزه فرهنگی و هنری نیز ظرفیت‌های بسیاری دارد.

محمدرضا محسنی، «آیت الله بهجت»، «شیون فومنی» و «گل آقا» را از چهره‌ها و شخصیت‌های تأثیرگذار در دین، هنر و فرهنگ کشور دانست و افزود: هر کدام از این شخصیت‌ها در حوزه خود در سطح ملی و حتی جهانی نیز تأثیرگذار بوده‌اند که نشان دهنده سبقه مذهبی و فرهنگی و تاریخ غنی شهرستان فومن است.

وی با بیان اینکه هنرمندان ثروت و داشته‌های فرهنگی و هنری هر جامعه‌ای محسوب می‌شوند، گفت: گرامیداشت یاد و خاطره این افراد ارج نهادن به جایگاه این افراد و تلاش‌ها آنها برای اعتلای فرهنگ و هنر کشور و استان گیلان است.

محسنی با اشاره به اینکه «کیومرث صابری» درد و مشکلات مردم زمان خود را قالب طنز بیان می‌کرد که با استقبال عموم جامعه همراه بود، تصریح کرد: برگزاری چنین جشنواره‌هایی به معرفی این سرمایه‌ها به نسل جوان جامعه کمک می‌کند.

معرفی ۱۴ اثر برگزیده

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن نیز در این مراسم با اشاره به ارسال هزار و ۲۳ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره، اظهار کرد: ۴۹۳ اثر در بخش شعر طنز، ۳۶۴ اثر در بخش نثر و ۱۶۶ اثر در بخش داستان کوتاه ارسال شده است.

یوسف نیک انجام با بیان اینکه بعد از داوری آثار ۱۴ اثر به عنوان آثار برگزیده انتخاب شد، افزود: در بخش نثر سه اثر از شهرهای مرودشت، بندرعباس و تهران، در بخش و شعر طنز سه اثر از شهرها نیشابور، رودسر و صومعه سرا و در بخش قابل تقدیر نیز آثاری از شهرهای شیراز، بابل، تهران، مراغه، اردبیل، همدان به عنوان برگزیدگان معرفی شدند.

وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا، تصریح کرد: با توجه به محدودیت در برگزاری تجمعات مجبور شدیم که اختتامیه این جشنواره را که در سال‌های گذشته با شور و حرارت خاصی برگزار می‌شد با ۵۰ درصد ظرفیت برگزار کنیم.