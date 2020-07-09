شرایط برای حضور مردم در مراسم خاکسپاری پیر طریقت قادری مهیا نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوش اقبال در واکنش به اتفاق بعد از ظهر امروز در مرز باشماق مریوان، اظهار کرد: در حال حاضر شرایط برای حضور مردم و علاقمندان در مراسم تشییع و خاکسپاری پیر طریقت قادریه در اقلیم کردستان عراق فراهم نیست.

حسین خوش اقبال در تشریح جزئیات با بیان اینکه ساعت ۱۶ عصر امروز تعدادی از پیروان طریقه قادریه وارد مرز باشماق شدند، افزود: پیروان طریقه قادریه درصدد بودند از طریق این مرز به کشور عراق عزیمت کنند که مرزبانان عراقی به‌دلیل رعایت شرایط بهداشتی و جلوگیری از شیوع بیماری کرونا مانع عبور این افراد شدند.

وی اضافه کرد: افراد حاضر پس از ممانعت طرف عراقی درصدد بودند که به صورت فشار جمعیت از مرز باشماق عبور کنند که مرزبانان عراقی متوسل به زور و تیراندازی هوایی شدند، اما در این حادثه کسی آسیب ندید و کشته نشد.

وی دلیل اصلی این ممانعت را جلوگیری از ازدحام جمعیت به منظور پیشگیری از گسترش شیوع کرونا اعلام کرد و افزود: تعدادی از این افراد موفق به ورود به خاک اقلیم شدند و تعداد دیگری نیز قصد ورود داشتند که مأموران مرزی اقلیم کردستان عراق به‌دلیل شرایط خاص بیماری کرونا ممانعت کردند و این موضوع موجب درگیری جزئی بین طرفین و تیراندازی هوایی مرزبانان عراقی شد.

وی ضمن تکذیب کشته و یا زخمی شدن پیروان طریقه قادری در حادثه مرز باشماق مریوان، افزود: با وجود فضاسازی‌های صورت گرفته در تعدادی از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در جریان این حادثه کسی آسیب ندیده است.