آمریکا «دایره امنیت عمومی شین جیانگ» و چهار مقام چین را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خزانه داری آمریکا روز پنج شنبه در یک اطلاعیه رسمی اعلام کرد که این کشور تحریم‌های جهانی موسوم به «سند ماگنیتسکی» را علیه دایره امنیت عمومی شین جیانگ (XPSB) و چهار تن از مقامات پیشین یا کنونی چین وضع کرده است.

در این اطلاعیه رسمی آمده است: «امروز، دفتر کنترل دارائیهای خارجی وابسته به وزارت خزانه داری آمریکا یک نهاد دولتی چین و چهار تن از مقامات کنونی یا پیشین دولت چین و مرتبط با موارد نقض جدی حقوق [بشر] علیه اقلیت‌های قومی در منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ را تحریم کرد».

طبق این اطلاعیه رسمی، مقامات چینی تحریم شده عبارتند از: «شِن کوآنگو» دبیر حزب کمونیست «منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ»؛ «هیو لیوجون» دبیر پیشین حزب کمونیست دایره امنیت عمومی شین جیانگ؛ «وانگ مینگشان» دبیر و مدیر حزب کمونیست دایره امنیت عمومی شین جیانگ و «ژو هایلون» معاون پیشین دبیر حزب کمونیست منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ.

شایان ذکر است که ماه گذشته، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا با امضای قانونی موسوم به «سند سیاست حقوق بشری اویغور» به آن وجهه قانونی بخشید. به موجب این سند، دولت آمریکا به بهانه نقض حقوق بشر اقلیت مسلمان در چین، برخی مقامات پکن را تحریم می‌کند.

در واقع، ایالات متحده و سایر کشورهای غربی از تابستان گذشته تاکنون دولت چین را به نگهداشتن یک میلیون مسلمان اویغور و ترک در اردوگاه‌های آموزشی در منطقه شین جیانگ به بهانه مبارزه با تروریسم و افراط گرایی مذهبی متهم می‌کنند؛ اما پکن تمام این اتهامات را کذب خوانده و آنها را رد می‌کند.