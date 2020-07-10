آذر ولی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به حجم فاضلاب ورودی به قره سو و اینکه تصفیه‌خانه کرمانشاه نمی‌تواند تمام فاضلاب شهر کرمانشاه را تسویه کند این شرایط بحران تلقی می‌شود.

وی افزود: در همین راستا با سازمان حفاظت محیط زیست کشور رایزنی‌هایی انجام شده و از قبل نیز با وزارت نیرو مکاتبه شده تا مدول دوم و سوم پروژه تصفیه خانه شهر کرمانشاه راه اندازی شود که متأسفانه کمبود اعتبارات مزید بر علت شده است.

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه تصریح کرد: بر همین مبنا از ریاست سازمان حفاظت محیط زیست درخواست شده این موضوع را در هیئت دولت در دستور کار قرار دهند تا اعتبارات لازم به وزارت نیرو اختصاص یابد و بحران مذکور حل شود.

ولی‌زاده خاطرنشان کرد: از سوی سازمان حفاظت محیط محیط زیست کشور قول‌های مساعدی برای پیگیری موضوع مذکور داده شده است.

این مسئول عنوان کرد: پس از اخطار به شرکت آبفای استان کرمانشاه مدیرعامل جدید اعتبار لازم برای اجرای این پروژه را ۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که بعید می‌دانیم این اعتبار محقق شود، بنابراین باید وزارت نیرو در این رابطه تصمیم گیری کند.

وی گفت: به‌زودی اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست که می‌تواند به عنوان آخرین راه انجام دهد اطلاع رسانی می‌شود.