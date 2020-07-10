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۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۴۰

معاون محیط زیست کرمانشاه:

ورود فاضلاب کرمانشاه به قره‌سو یک بحران جدی است

ورود فاضلاب کرمانشاه به قره‌سو یک بحران جدی است

کرمانشاه_ معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه ورود فاضلاب این شهر را به قره‌سو یک بحران جدی دانست.

آذر ولی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به حجم فاضلاب ورودی به قره سو و اینکه تصفیه‌خانه کرمانشاه نمی‌تواند تمام فاضلاب شهر کرمانشاه را تسویه کند این شرایط بحران تلقی می‌شود.

وی افزود: در همین راستا با سازمان حفاظت محیط زیست کشور رایزنی‌هایی انجام شده و از قبل نیز با وزارت نیرو مکاتبه شده تا مدول دوم و سوم پروژه تصفیه خانه شهر کرمانشاه راه اندازی شود که متأسفانه کمبود اعتبارات مزید بر علت شده است.

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه تصریح کرد: بر همین مبنا از ریاست سازمان حفاظت محیط زیست درخواست شده این موضوع را در هیئت دولت در دستور کار قرار دهند تا اعتبارات لازم به وزارت نیرو اختصاص یابد و بحران مذکور حل شود.

ولی‌زاده خاطرنشان کرد: از سوی سازمان حفاظت محیط محیط زیست کشور قول‌های مساعدی برای پیگیری موضوع مذکور داده شده است.

این مسئول عنوان کرد: پس از اخطار به شرکت آبفای استان کرمانشاه مدیرعامل جدید اعتبار لازم برای اجرای این پروژه را ۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که بعید می‌دانیم این اعتبار محقق شود، بنابراین باید وزارت نیرو در این رابطه تصمیم گیری کند.

وی گفت: به‌زودی اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست که می‌تواند به عنوان آخرین راه انجام دهد اطلاع رسانی می‌شود.

کد مطلب 4970175

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    نظرات

    • کرمانشاهی IR ۱۳:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
      1 0
      پاسخ
      عمده مشکل رودخانه قره سو مربوط فاضلاب شهر روانسر می باشد که بعلت عدم تکمیل تصفیه خانه فاضلاب شهر روانسر الودگی مستقیما وارد رود خانه قره سو می شود

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