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۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۱۱

نماینده دشتی و تنگستان در مجلس:

نقاط حادثه خیز دشتی و تنگستان اصلاح و بهسازی می‌شود

نقاط حادثه خیز دشتی و تنگستان اصلاح و بهسازی می‌شود

بوشهر - نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی گفت: تلاش داریم با پیگیری‌های لازم نقاط حادثه خیز دشتی و تنگستان رفع شود.

غلامحسین کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر به اقدامات صورت گرفته در حوزه راه‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: در نشست اخیر با معاون وزیر تصمیمات خوبی در زمینه رفع نقاط حادثه حوزه انتخابیه گرفته شد.

وی افزود: تعریض و آسفالت جاده بین روستایی از قباکلی تا عالی حسینی به مسافت ۲۱ کیلومتر با عرض ۱۰ متر و۸ متر عرض آسفالت و تغییر همه آب‌نماها به پل از جمله این موارد بود.

کرمی ادامه داد: پیگیری احداث میدان سمت غرب جاده گادویی به سمت دلوار در این نشست مطرح شد که بزودی عملیات آن شروع می‌شود.

وی تصریح کرد: تکمیل میدان ورودی شهر دلوار و اتصال بلوار جنوبی شهر بادوله به شهر کاکی با نصب برج‌های روشنایی به مسافت ۳ کیلومتر از دیگر موارد موارد مهم بود که درباره آن تصمیم گیری شد.

کد مطلب 4970353

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