غلامحسین کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر به اقدامات صورت گرفته در حوزه راه‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: در نشست اخیر با معاون وزیر تصمیمات خوبی در زمینه رفع نقاط حادثه حوزه انتخابیه گرفته شد.

وی افزود: تعریض و آسفالت جاده بین روستایی از قباکلی تا عالی حسینی به مسافت ۲۱ کیلومتر با عرض ۱۰ متر و۸ متر عرض آسفالت و تغییر همه آب‌نماها به پل از جمله این موارد بود.

کرمی ادامه داد: پیگیری احداث میدان سمت غرب جاده گادویی به سمت دلوار در این نشست مطرح شد که بزودی عملیات آن شروع می‌شود.

وی تصریح کرد: تکمیل میدان ورودی شهر دلوار و اتصال بلوار جنوبی شهر بادوله به شهر کاکی با نصب برج‌های روشنایی به مسافت ۳ کیلومتر از دیگر موارد موارد مهم بود که درباره آن تصمیم گیری شد.