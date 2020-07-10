غلامحسین کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر به اقدامات صورت گرفته در حوزه راهها اشاره کرد و اظهار داشت: در نشست اخیر با معاون وزیر تصمیمات خوبی در زمینه رفع نقاط حادثه حوزه انتخابیه گرفته شد.
وی افزود: تعریض و آسفالت جاده بین روستایی از قباکلی تا عالی حسینی به مسافت ۲۱ کیلومتر با عرض ۱۰ متر و۸ متر عرض آسفالت و تغییر همه آبنماها به پل از جمله این موارد بود.
کرمی ادامه داد: پیگیری احداث میدان سمت غرب جاده گادویی به سمت دلوار در این نشست مطرح شد که بزودی عملیات آن شروع میشود.
وی تصریح کرد: تکمیل میدان ورودی شهر دلوار و اتصال بلوار جنوبی شهر بادوله به شهر کاکی با نصب برجهای روشنایی به مسافت ۳ کیلومتر از دیگر موارد موارد مهم بود که درباره آن تصمیم گیری شد.
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