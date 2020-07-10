فعالیت معدنی زیستگاه خرس سیاه بلوچی را در معرض خطر قرار داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی محیط زیست سیستان و بلوچستان، وحید پور مردان اظهار داشت: مدتی است در منطقه‌ای موسوم به «داروکان» از توابع شهرستان نیکشهر و در محدوده زیستگاه خرس سیاه اقدام به فعالیت‌های معدنی کرده است که بلافاصله بعد از شنیدن این خبر رئیس اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان به همراه یک گروه به منطقه مورد نظر اعزام و صحت موضوع را مورد تأیید قرار دادند.

وی افزود: از سوی دیگر بخشدار بخش مرکزی نیکشهر نیز با ارسال نامه‌ای به اداره کل حفاظت محیط زیست شکایت اهالی منطقه از فعالیت معدنی فردی در این محدوده را اعلام و خواستار توقف این کار عملیاتی شدند که متعاقب آن در همان مقطع کار متوقف و اعلام کردیم تا زمانیکه بررسی‌های لازم صورت نگرفته نباید فعالیتی در این معدن انجام شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان افزود: این معدن از سوی سازمان صمت مجوز دریافت کرده اما در محدوده‌ای این کار انجام می‌شود که زیستگاه خرس سیاه است.

وی ادامه داد: از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان نامه‌ای به ریاست سازمان صمت استان ارسال و توضیح داده شده با وجودی که این معدن در مناطق تحت مدیریت محیط زیست است اما استعلامی از این اداره صورت نگرفته و با توجه به اعتراضات مردمی و اینکه محیط زیست نیز به عنوان ضابط خاص قضائی ورود کرده، درخواست می‌شود کار متوقف و جلسه‌ای با حضور گروهی از مردم، سرمایه گذار، کارشناسان صمت و محیط زیست برگزار و تصمیم گیری لازم انجام شود.

پورمردان ادامه داد: اما متأسفانه این افراد در این مدت مجدد شروع به فعالیت کردند که با پیگیری‌های صورت گرفته مقرر شد جلسه هرچه سریع‌تر برگزار شود زیرا خرس سیاه یا مم بلوچی از گونه‌های در معرض خطر انقراض کشور و گونه‌های منحصر بفرد منطقه بلوچستان و نیکشهر است که محیط زیست حساسیت ویژه ای برای حفظ حیات این گونه دارد.

وی بیان کرد: البته ادعایی وجود دارد که معدن تنها در حد اکتشاف است و از مواد انفجاری استفاده نمی‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان تاکید کرد: باید در جلسه مشترکی خط و خطوط مشخص و درخواست مردم و الزامات محیط زیست طرح شود تا شاهد انجام روال قانونی موضوع باشیم.