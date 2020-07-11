پاساژ تجاری توحید در منطقه ۱۹ تخریب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی توکلی شهردار منطقه ۱۹ با اشاره به قرار داشتن پاساژ توحید در مجاورت بازار بزرگ احسانی و طرح تعریض خیابان شکوفه گفت: با تخریب این پاساژ ضمن تسریع در بازگشایی این معبر بعد از ۳۰ سال انتظار، از وقوع اتفاقات مشابه همچون ساختمان پلاسکو و کلینیک سینا اطهر که منجر به جان باختن تعدادی از همشهریانمان شد، پیشگیری شده است.

شهردار منطقه افزود: از آنجایی که تعدادی از کسبه این پاساژ دارای حق سرقفلی بوده‌اند، بنابراین برای انجام و تحقق موضوع فوق سعی کردیم طی برگزاری جلسات مشترک به توافقات لازم طی هماهنگی با سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران و اخذ مصوبه در راستای جذب سرمایه گذار و انجام توافقات و بهره مندی از واحدهای نوسازی شده بعد از تخریب پاساژ برسیم که جا دارد در این راستا از آن دسته از کسبه‌ای که با شهرداری منطقه همکاری داشته‌اند تشکر و قدردانی کنیم.

توکلی به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در خصوص رفع خطر از ساختمان‌های واقع در معابر عمومی اشاره و تصریح کرد: در همین راستا کمیته رفع خطر تشکیل و رأی بر تخریب ساختمان پاساژ صادر شد.

به گفته وی طی مکاتبات و گزارشات اعلام شده از سوی دستگاه‌های مسئول و نظارتی، سازمان‌های مدیریت بحران و آتش نشانی شهرداری تهران و همچنین مؤسسه ژئوتکنیک و مهندسین مشاور درخصوص مخاطرات پاساژ توحید، این مکان فاقد ایمنی و خطر آفرین بود و به دلیل داشتن قدمت زیاد و احتمال ریزش امکان بازسازی به هیچ عنوان وجود نداشت.

در همین راستا با توجه به رای کمیته رفع خطر مبنی بر تخریب پاساژ و با توجه به مستندات مذکور، منطقه اقدام به اخذ مصوبه شورای تامین شهرستان تهران و موافقت آن نهاد با اجرای رای کمیته رفع خطر و متعاقباً اخذ دستور قضایی از دادسرای ناحیه ۳۷ تهران کرد.

از سوی دیگر فرماندهی انتظامی پلیس راهور فاتب نیز طی مکاتبه با معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، تقاضای تخریب این پاساژ را به دلیل گره‌های ترافیکی ایجاد شده در محدوده داشته است.

شهردار منطقه با اشاره به صدور سه مرحله اخطار به کسبه پاساژ از بهمن ماه سال گذشته اظهار کرد: با تخریب و نوسازی پاساژ توحید ضمن بازگشایی خیابان شکوفه و تسهیل تردد شهروندان بویژه خودروهای امدادی، امنیت جانی کسبه، مراجعین و شهروندان نیز تأمین شد.