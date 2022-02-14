صدور اخطار برای ۴۰ واحد خرید و فروش خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی هدایت ایجاد سد معبر و مشکل تردد خودروها و شهروندان را یکی از معضلات مهم به‌ویژه در روزهای پایانی سال و افزایش خریدهای نوروزی دانست و گفت: در همین راستا، ضمن افزایش نظارت‌ها و ارائه تذکرات لازم به عاملان سد معبر و واحدهای مزاحم، اخطارهایی مبنی بر اجرای بند ۲۰ و تعطیلی صادر شده است.

شهردار منطقه ۱۹ فعالیت واحدهای خرید و فروش خودرو در محدوده شکوفه را یکی از عوامل سد معبر در این محدوده دانست و گفت: تاکنون برای ۴۰ مورد از این مشاغل اخطار صادر شده و ۵ واحد نیز پس از دریافت سه مرحله اخطار و بی‌توجهی به آن‌ها تعطیل شده‌اند. ضمن اینکه در نتیجه اجرای آرای بند ۲۰، ۱۲ واحد نیز تغییر شغل دادند.

به گفته وی در ادامه این فعالیت، نزدیک به ۵۰ مورد اخطار نیز به عاملان سد معبر اعم از واحدهای خدمات خودرویی، میوه فروشی، توزیع گوشت و مرغ در خیابان‌های شکوفه، میعاد، مهران، نیکوبین، شهید صمدی و … صورت گرفت.

هدایت در بخش دیگری از سخنان خود از استمرار طرح جمع‌آوری گاراژهای تفکیک غیر مجاز پسماند در محدوده خلازیر خبر داد و بیان کرد: طی روزهای اخیر ۳۰ اخطار دیگر به صاحبان این گاراژها صادر شده است.