توسعه طرح تحول اجتماعی بانوان از ضروریات فرهنگی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه سهرابی صبح شنبه در جلسه هم اندیشی طرح تحول اجتماعی ویژه بانوان، مردمی شدن تبلیغ دینی را از محورهای تحول در جامعه عنوان کرد و گفت: تربیت قرآنی، تبلیغ اجتماعی، امام محله و تحول اجتماعی مسجد محور به‌عنوان محورهای تحول در تبلیغ هستند که فعالین در این طرح باید این موارد را جزو اصول کار خود قرار دهند.

وی با تاکید بر اینکه مساجد باید به پایگاه‌های اجتماعی و ارائه خدمات مردمی تبدیل شوند، افزود: تحول اجتماعی مسجد محور یکی از راهبردهای این طرح تحول است که در این میان قشر عظیم زنان بایستی همگام با مردان در احیای کارکرد فرهنگی و اجتماعی مساجد تلاش کرده و تربیت دینی فرزندان و خانواده را از آموزه‌های ارائه شده در این کانون مقدس دریافت کنند.

سهرابی به اهداف مهم طرح اشاره و تصریح کرد: طرح تحول اجتماعی تلاش می‌کند که توانمندی امام محله و روستا را ارتقا داده و دایره ارتباطی او را وسیع‌تر از مسجد گسترش دهد تا کل محله یا روستا را در برگیرد و نیز مردمی کردن فعالیت‌ها را در اولویت قرار داده و پیوند مستمر و عمیقی بین امام و مردم ایجاد کند که این امر از ابزار تبلیغی پیامبر اکرم (ص) بود.

در ادامه مریم زادقاسمی از دیگر اعضای ستاد، شناسایی و رصد مناطق مورد نیاز جهت استقرار امام محله یا روستا را اولویت اصلی اجرای طرح تحول اجتماعی مسجد محور عنوان کرده و اظهار داشت: در صورت تأمین اعتبار و حمایت مسئولان می‌توان پایگاه‌های فرهنگی اجتماعی را در همه نقاط کشور پوشش داد.

وی با اشاره به نقش بانوان در توسعه فعالیت‌های فرهنگی و دینی در جامعه، بیان کرد: حضور نیروهای جهادی، مبلغان، بانوان فرهیخته و فعالیت حوزه فرهنگی در مناطق آسیب پذیر سبب ارتقای امنیت و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود و بایستی طبق برنامه ریزی مناسب در این زمینه تلاش کرد.

سارا حقی کارشناس فرهنگی بانوان تبلیغات اسلامی اردبیل نیز در این جلسه ضمن معرفی قابلیت‌ها و استعدادهای موجود در استان اردبیل در خصوص فعالیت‌های بانوان، اجرای طرح تحول اجتماعی را از ضروریات مهم تبلیغی عنوان کرده و خاطر نشان ساخت: اگر طرح تحول اجتماعی به درستی اجرا شود، نتایج بسیار مطلوبی در زمینه ترویج فرهنگ دینی و نیز کاهش معضلات اجتماعی را در بر دارد.

وی زنان را اساس و زیر بنای تربیتی خانواده عنوان کرد و افزود: در طرح تحول اجتماعی تلاش بر اینست که سبک زندگی اسلامی با مشارکت بانوان در خانواده ترویج داده شود و به طبع آن جامعه نیز از این امر متأثر خواهد شد و طبیعتاً آسیب‌های اجتماعی کاهش می‌یابد.

در این جلسه، هریک از بانوان حاضر در جلسه در سخنانی، ضمن اعلام آمادگی برای همکاری در اجرای طرح تحول اجتماعی، با تاکید بر ضرورت حمایت و همکاری مستمر متولیان امر از این طرح، خواستار هم افزایی با دیگر نهادها و ادارات دولتی و توجیه آنان برای اجرای سریع این طرح و بدون مشکل شدند.