لیگ تنیس روی میز را لغو کردیم تا درگیر معضلات فوتبال نشویم

پیمان حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه فدراسیون تنیس روی میز با وجود برنامه ریزی برای برگزاری پلی آف لیگ برتر مردان (۱۷ تا ۲۰ تیرماه) هفته گذشته تصمیم به لغو این رقابت ها و بستن پرونده مسابقات گرفت، گفت: دلیل اصلی این تصمیم شیوع دوباره کرونا در کشور است که باعث قرمز اعلام شدن وضعیت برخی استان ها هم شده است. توضیه کمیته پزشکی فدراسیون هم هم این بود که در این شرایط بازی ها را برگزار نکنیم به خصوص اینکه تهران (میزبان مسابقات) هم در وضعیت هشدار قرار دارد.

وی تصریح کرد: به همین دلیل با وجود برنامه ریزی کاملی که برای برگزاری مسابقات داشتیم اقدام به لغو کامل آنها کردیم. بعد از اینکه پلی آف لیگ بانوان به درخواستِ خود تیم ها لغو شد، مصمم بودیم لیگ مردان را به سرانجام برسانیم اما به خاطر بحران کرونا چاره ای جز برگشت از تصمیم‌مان نداشتیم. نمی خواستیم به واسطه برگزاری رقابت ها با معضلی که فوتبال درگیر آن شده است، مواجه شویم و سلامت بازیکنان و مربیان‌مان به خطر بیفتد.

حسنی ادامه داد: از طرفی این دیدارها در واقع دیدارهای معوقه از سال ۹۸ بودند. نمی توانستیم بیشتر از این در تعیین تکلیف آنها تاخیر ایجاد کنیم. فدراسیون و باشگاه های مربوطه باید حساب و کتاب های مالی سال گذشته را می بستند اما به خاطر این رقابت ها امکان انجام آن را نداشتند. این هم دلیلی شد برای اینکه زمان دیگری را جهت برگزاری پلی آف مشخص نکنیم و مسابقات را تمام شده اعلام کنیم.

دبیر فدراسیون تنیس روی میز با یادآوری اینکه پرونده لیگ برتر مردان با تعیین رده بندی نهایی تیم ها و معرفی پتروشیمی به عنوان قهرمان بسته شد، تصریح کرد: باوجود برگزار نشدن دیدارهای نیمه نهایی و فینال، قرارداد همه بازیکنان و مربیان چهار تیم حاضر در پلی آف لیگ برتر توسط باشگاه‌های‌شان به طور کامل پرداخت می شود به خصوص اینکه رده بندی اعلام شده برای آنها همان هدفی بود که پیگیر آن بودند.

وی ادامه داد: ترکیب پتروشیمی از ابتدا برای قهرمانی بسته شده بود و با توجه به نتایج مرحله مقدماتی قهرمان هم معرفی شد. هدف دانشگاه آزاد کسب عنوان نایب قهرمانی یا سومی بود که نایب قهرمان معرفی شد. تیم های شهرداری کرج و رعد پدافند هم که در رده سوم قرار گرفتند از ابتدا با هدف کسب سکو در مسابقات شرکت کرده بودند. بنابراین هیچ یک از این باشگاه ها و مسئولان‌شان با نتیجه اعلام شده مشکلی نداشتند.

حسنی تاکید کرد: درست است که در تنیس روی میز بازیکنان دور از هم قرار دارند اما برخورد مداوم دست آنها به توپ، راکت و حوله شخصی و ارتباطی که با داور و مربیان دارند و از طرفی ترددی که به واسطه حضورشان در محل مسابقه لازم بود مانند رفت و آمد به خوابگاه، رستوران و ... باعث افزایش خطر ابتلا به کرونا می شد. به همین دلیل عاقلانه‌ترین تصمیم، لغو کلی مسابقات بود.