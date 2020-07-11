به گزارش خبرگزاری مهر؛ با توجه به مصوبه ستاد استانی مبارزه با بیماری کرونا و تأیید هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی همدان، تمام فعالیت‌های آموزشی این دانشگاه از روز یکشنبه ۲۲ تیرماه تا پایان هفته جاری (پنج شنبه ۲۶ تیر) تعطیل است.

این تعطیلی شامل کارکنان و اساتید هیئت علمی پردیس دانشگاه می‌شود.

برنامه امتحانات و آزمون‌های آنلاین به روال سابق ادامه دارد و مشمول این تعطیلی نیست و این تعطیلی شامل فعالیت‌های رزیدنت‌ها و این ترن‌ها نیز نمی‌باشد.

همچنین حوزه ستادی به جهت ضرورت پشتیبانی از حوزه آموزشی، بهداشتی، پژوهشی و درمانی طبق روال گذشته فعالیت خواهد داشت.