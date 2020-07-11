به گزارش خبرنگار مهر، معاملات بازار بورس صبح امروز (شنبه ۲۱ تیرماه) تا لحظه تنظیم خبر با کاهش ۳۱ هزار و ۶۶۰ واحدی شاخص روبرو شد و شاخص کل بار دیگر به یک میلیون و ۷۲۱ هزار واحد برگشت. شاخص کل هم‌وزن نیز منفی ۸۳۷۴ واحد بود و در رقم ۴۷۰ هزار واحد ایستاد.

شاخص کل در معاملات امروز، تا اینجای کار حدود منفی ۲ درصد سقوط کرده است.

نماد «فملی» با منفی ۴۴۰۰ واحد و «فارس» با منفی ۳۷۰۰ واحد، بیشترین تأثیر را در سقوط شاخص کل در معاملات امروز داشته است.

نماد «فولاد» نیز امروز منفی ۲۴۰۰ واحد را در معاملات به ثبت رساند. با این حال نماد «شستا» با مثبت ۳۱۵۲ واحد، تنها نماد سبزپوش اثرگذار در معاملات امروز بود.

بازار فرابورس نیز منفی ۱۲۷ واحد در معاملات امروز رشد داشت که سبب شد شاخص کل فرابورس به ۱۸ هزار واحد برگردد.

همچنین تابلوهای گروه‌های مختلف امروز سراسر سرخ‌پوش بود و در تعداد زیادی از نمادها تا نزدیک دامنه نوسان منفی ۵ درصد رسید؛ حتی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری که دامنه نوسان ۱۰ درصد است، نماد «کاردان» تا حدود منفی ۱۰ درصد را در افت ارزش سهام به ثبت رسانده است.

علاوه بر این، گروه‌های بیمه، لیزینگ، حمل‌و نقل و بانک‌ها سراسر سرخ‌پوش بوده و در گروه «سیمان» و «فولاد»، به جز یک نماد و در گروه دارویی به جز دو نماد، سایر نمادهای معاملاتی رشد منفی داشته است.

همچنین به جز یکی دو نماد خودرویی مانند خبهمن که صف خرید دارند، بیشتر نمادها با صف فروش مواجه شده اند. قیمت هر سهم خبهمن در حال رشد است و با رشد حدوداً ۵ درصدی، به ۲ هزار و ۲۶۰ تومان رسیده است.

اما دو نماد پر تقاضای خودرویی (خودرو و خساپا) همچنان مسدود هستند.

نماد شستا نیز امروز رشد ۵ درصدی قیمت را تجربه کرده و به هر سهم، ۳ هزار و ۷۴ تومان رسیده است؛ صف خرید شستا ۳۷۷ میلیون تقاضا در معاملات امروز بوده و صف فروش آن تنها ۵ میلیون تقاضاست که نشان دهنده تقاضای بالای خرید برای این نماد معاملاتی است.