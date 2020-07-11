به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «محمد عیاش قحیم» استاندار الحدیده یمن اعلام کرد که ائتلاف متجاوز سعودی با علم به اینکه قایقهای موجود در منطقه «الصلیف» غیر نظامی بوده اقدام به بمباران آنها کرد.
وی افزود: جنایت هدف قرار دادن قایقهای ماهیگیران یمنی به دلیل سکوت سازمان ملل در قبال این جنایات، انجام میشود.
قحیم اظهار داشت: سکوت سازمان ملل در برابر تجاوزات ائتلاف سعودی از زمان امضای توافقنامه سوئد به مثابه چراغ سبزی به این ائتلاف برای ادامه دادن جنایات خود است.
وی هشدار داد: پیامدهای تداوم جنایات ائتلاف سعودی علیه یمن وخامت بار بوده و صبر ملت یمن طولانی نخواهد بود.
پیش از این یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرده بود که حملات ائتلاف سعودی علیه قایقهای ماهیگیران یمنی، یک تجاوز آشکار به شمار رفته وبا هدف سرپوش گذاشتن بر محاصره دریایی یمن صورت میگیرد.
وی هشدار داده بود که نیروهای یمنی در برابر این جنایات بی تفاوت نخواهند ماند.
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