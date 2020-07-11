تصویر اقتصادایران در زمستان۱۳۹۸/تورم ۳۴.۸درصد؛رشد اقتصادی منفی۲.۵

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز آمار در فصل زمستان ۹۸ محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ رقم ۱,۷۲۶,۶۷۰ میلیارد ریال بوده است که رشد آن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶،۳- درصد است. در این فصل رشد اقتصادی بدون نفت ۲.۵- درصد بوده است.

شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی کل کشور (۱۰۰= ۱۳۹۵) نیز ۱۹۷،۸ بوده است به طوری که درصد تغییرات دوازده ماه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه قبل (نرخ تورم کل کشور) ۳۴.۸ است.

همچنین نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ۱۰.۶ درصد اعلام شده که نسبت به فصل پاییز ۱۳۹۸ تغییری نداشته است. از سویی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در نقاط شهری کشور ۴۲۷۲۷ فقره بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۴،۳ درصد کاهش داشته است.

حجم نقدینگی کل کشور منتهی به اسفند ۱۳۹۸، ۲۴۷۲۱،۵ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به اسفندماه ۱۳۹۷ رشد ۳۱.۳ درصدی داشته است. شاخص کل بورس اوراق بهادار نیز به عدد ۵۱۲۹۰۰ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۴۴،۹ درصد رشد داشته است.

در بخش تجارت خارجی حجم صادرات غیر نفتی ۹۵۴۹ میلیون دلار بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۲،۶ درصد کاهش داشته است. همچنین در این فصل حجم واردات گمرکی ۱۱۹۰۰ میلیون دلار بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۹.۱ درصد رشد داشته است.

در بازار ارز نیز متوسط نرخ برابری دلار و یورو با ریال در بازار آزاد به ترتیب برابر ۱۴۰۰۲۴ و ۱۵۴,۴۳۷ ریال بوده است که نسبت به فصل پاییز ۱۳۹۸ به ترتیب ۱۷،۶ و ۱۷.۸ درصد رشد داشته است.