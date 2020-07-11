برگزاری جشنواره سراسری نقش نماز و مهدویت در هشت سال دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد صالحی مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد اقامه نماز کشور گفت: همزمان با چهلمین سالگرد هشت سال دفاع مقدس ، جشنواره ملی نقش نماز و مهدویت در هشت سال دفاع مقدس به میزبانی استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.بی شک یادآوری لحظه های ناب دعاهای ندبه و توسل به امام عصر (عج) و مناجات و نمازهای عارفانه و عاشقانه شهدا و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس نگین درخشانی است که بر تارک این سرزمین الهی می درخشد و هر آنچه که از زمان می‌گذرد لحظات عرفانی رزمندگان و شهدا بیشتر نیاز جامعه امروزی ما را رقم می زند و با عنایت به کلام امام بزرگوارمان که فرمودند:”شهدا در قهقهه مستانه شان و شادی وصولشان عند ربهم یرزقونند” یقیناً در این مسیر نورانی هرآنچه می توانیم باید قدم برداریم زیرا شهدا در محفل عاشقانه معبود خویش در روز قیامت شفاعت ما را هم خواهند نمود انشاءا… .

وی افزود: با عنایت به چهلمین سالگرد هشت سال دفاع مقدس و به تاسی از کلام امام راحل و همچنین فرمایش رهبر معظم انقلاب در زنده نگه داشتن یاد و نام شهداء، ستاد اقامه نماز اقدام به برگزاری جشنواره ملی نقش نماز و مهدویت در هشت سال دفاع مقدس نموده است که امید است در راستای ترویج فرهنگ نورانی و مقدس نماز و شناخت امام عصر(عج) و فرهنگ ایثار و شهادت بتوانیم از اقامه کنندگان واقعی نماز و رهپویان راه ولایت باشیم.

حامد صالحی با اشاره به اهداف جشنواره بیان داشت: تبیین لحظات ناب دعا و نماز و توسل به امام زمان(عج) شهدا و رزمندگان، زنده نگه داشتن سالهای حماسه و ایثار رزمندگان و شهدا، بیان لحظات عرفانی و نورانی رزمندگان و شهدا پیرامون نماز و مهدویت، جمع آوری آثار رزمندگان و شهدا پیرامون نمازو توسل، لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب در خصوص گنجینه دفاع مقدس، آشنایی نسل جوان انقلاب شکوهمند اسلامی با آن سالهای حماسه و ایثار، سوق دادن کارهای هنری و معارفی به تولید کارهای فاخر دفاع مقدس، بهره گیری از ظرفیت ابزار هنر و رسانه (شبکه های اجتماعی و رسانه های برخط) در ترویج و توسعه فرهنگ نورانی مهدویت و دفاع مقدس، افزایش آگاهی نسل نو و پویایی انقلاب نسبت به آثار، معارف مهدوی در هشت سال دفاع مقدس، تشویق و ترغیب فعالین عرضه هنر ( هنرمندان و مربیان) به تولید آثارباموضوع امام عصر و زمزمه های عارفانه شدا و رزمندگان، معرفی و ترویج معارف نمازمهدوی، انتقال مفاهیم غنی دفاع مقدس و نماز ومهدویت به جامعه اسلامی از جمله اهداف این جشنواره می باشد.

مدیر روابط عمومی ستاد اقامه نماز محورهای جشنواره را برشمرد و افزود: مهدویت، انتظار ،نماز ،دفاع مقدس( جایگاه ، ضرورت ، آثار)، مهدویت ، و لحظات ناب دعا و توسل به امام عصر(عج)، ذکر ، تسبیح و نمازهای عارفانه شهدا، رمز عملیات و امام عصر (عج) و توفیقات عملیات ها و نیایش و ستایش مهدوی در هشت سال دفاع مقدس محورهای جشنواره نقش نماز و مهدویت در هشت سال دفاع مقدس می باشد.

وی افزود: نرم افزار، پادکست، نشریه الکترونیکی، کلیپ عکس و خاطره، کالیگرافی، پاورپوینت و آلبوم تصویری، شعر و متن ادبی کوتاه، طراحی و تصویر نگاشت نیز موضوعات جشنواره ملی نقش نماز و مهدویت به شمار می‌روند.

صالحی با بیان اینکه در پایان ۴۰ اثر از مجموعه آثار ارسال شده در موضوعات مختلف جشنواره برگزیده می‌شوند گفت: علاقه‌مندان برای شرکت در این جشنواره می‌توانند از طریق سامانه ثبت نام در ایتا به نشانی namazmahdaviat۱۳۹۹ اقدام کنند.

وی در پایان با اشاره به اینکه علاقه‌مندان می‌توانند از تاریخ ۲۰ تیرماه لغایت ۲۰ شهریور ماه در این جشنواره ثبت نام و آثار خود را ارسال کنند، خاطرنشان کرد: آثار باید در قالب لوح‌های فشرده به دبیرخانه جشنواره ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری واقع در میدان قدس و یا از طریق پست الکترونیکی به نشانی setadnamaz.chb@chmail.ir ارسال شوند همچنین، شرکت‌کنندگان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت www.namaz.ir و یا با شماره ۰۳۸۳۳۳۳۰۰۳۰، ۰۳۸۳۲۲۸۰۰۷۳ تماس حاصل کنند.