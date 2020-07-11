به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، وی افزوده که با کپی کردن این اطلاعات روی کارتهای خام میتوان کارتهای اعتباری و بانکی تقلبی تولید کرد که برای نقل و انتقال پول از طریق دستگاههای خودپرداز و دستگاههای پوز قابل استفاده هستند.
لی آن گالووی تصریح کرده برای ساخت یک کارت اعتباری تقلبی با استفاده از اطلاعات مسروقه دیگر کارتها به کمتر از یک دقیقه زمان نیاز است. وی با استفاده از این روش کارتهای تقلبی متنوعی را که در اصل متعلق به ۱۱ بانک در آمریکا، انگلیس و کشورهای اروپایی بودهاند، تولید کرده است.
به گفته وی اطلاعات کارتهای اعتباری چهار بانک از یازده بانک مذکور بر روی نوارهای مغناطیسی قابل چسباندن بر روی کارتهای اعتباری قدیمی قابل کپی کردن است و از این طریق میتوان برای سرقت پول اقدام کرد. این مشکل در کارتهای شرکتهای ویزا و مسترکارت که در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرند، وجود دارد.
نکته جالب اینکه علیرغم شناسایی این مشکل برای اولین بار در سال ۲۰۰۷ و انجام برخی به روزرسانی های امنیتی برای مقابله با آن هنوز هم میتوان از آن برای سرقت اطلاعات بانکی استفاده کرد.
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