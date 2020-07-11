عرضه اولیه سهام بانک ایران و ونزوئلا در بورس

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی امروز در نشست خبری سالگرد تأسیس بانک توسعهای حوزه صادرات ایران با اشاره به تسهیلات اعطایی این بانک به صادرکنندگان و تولیدکنندگان گفت: بانک توسعهای از معدود بانکهایی است که هیچ گاه اضافه برداشت از بانک مرکزی نداشته و ندارد و صورتهای مالی این بانک همواره مطلوب بوده است.
وی درباره عملکرد بازار بین بانکی گفت: در این بازار عمدتاً سپرده گذار بودهایم و سپرده پذیر نیستیم.
خرید ارز صادرکنندگان
مدیرعامل بانک توسعهای حوزه صادرات خرید اسکناس ارز بازگشتی از محل صادرات به نرخ سنا را یکی دیگر از اقدامات بانک عنوان کرد و افزود: از مرداد سال گذشته با همکاری بانک مرکزی ۲۰ درصد ارز صادراتی صادرکنندگان را از آنها به نرخ روز خریداری کرده و در همان روز به صورت ریالی به حساب صادرکنندگان واریز میکنیم.
به گفته صالح آبادی، صرافیها نیز میتوانند اسکناس خود را به بانک مذکور فروخته و نقدا در همان روز برابر ریالی آن را دریافت کنند.
مدیرعامل بانک توسعهای حوزه صادرات یکی دیگر از اقدامات این بانک را نقل و انتقال وجوه ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان عنوان کرد و گفت: با توجه به تحریمها، این بانک با سازوکار شرکت صرافی خود وجوه ارزی را از هر مبدای به هر مقصدی که متقاضی بخواهد با هر مبلغی جابهجا میکند.
وی حمایت این بانک از صنایع کوچک و متوسط را یادآور شد و ادامه داد: با تفاهم این بانک با سازمان شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک و صندوق صنایع کوچک به این صنایع تسهیلات حمایتی پرداخت میشود.
فعالیتهای بانک در بازار سرمایه
وی با اشاره به انتشار ۱۵ هزار میلیارد ریال اوراق گام در سال جاری در بازار سرمایه از سوی این بانک توسعهای برای تأمین مالی شرکتهای صادرکننده از محل این اوراق گفت: سال جاری دو عرضه اولیه سهام نیز در بورس داریم.
این مقام ارشد بانکی تأکید کرد: امسال یک شرکت تأمین سرمایه وابسته به این بانک تا پایان تابستان در بورس عرضه اولیه میشود که سهم بانک توسعه صادرات ۲۵ درصد است و پیش بینی میکنیم تا هزار میلیارد تومان از محل این عرضه اولیه تأمین مالی شود.
صالح آبادی گفت: همچنین ۱۷ درصد سهم طرف ایرانی از بانک مشترک ایران و ونزوئلا امسال در بورس عرضه اولیه میشود که پرونده آن در شورای پول و اعتبار در حال بررسی است و تا پایان امسال این سهام عرضه خواهد شد.
ارز بازگشت از صادرات
این مقام مسئول در نظام بانکی یادآور شد: این بانک علاوه بر آنکه ۲۰ درصد از ارز اسکناسی صادرکنندهها را به نرخ سنا خریداری میکند، حوالههای ارزی آنها را نیز به نرخ نیما دریافت کرده و ریالی به آنها برمی گرداند تا در اختیار واردکنندگان قرار دهند.
وی با بیان اینکه این بانک رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را نیز در سامانه بانک مرکزی انجام میدهد، گفت: ارزهای حوالهای را هم میتوانیم برای انجام واردات، جابهجا و نقل و انتقال کنیم.
صالح آبادی تأکید کرد: در شرایطی که صادرات نفتی کاهش یافته است، ارز مورد نیاز باید از محل صادرات غیر نفتی تأمین شود.؛ صادرکنندگان باید با سرعت بیشتری برای تأمین واردات، ارز صادرات را به کشور بازگردانند.
وی خاطرنشان کرد: تعرفه برخی کالاهایی که در گمرک باقی مانده نیز باید اصلاح شود تا سرعت بازگشت ارز به چرخه تجاری کشور افزایش یابد. بانک مرکزی هم باید با صادرکنندگان تعامل بیشتری داشته باشد تا برخی درخواستهای آنها تأمین شود.
به گفته این مقام مسئول شبکه بانکی، صادرکنندگان ارز کافی برای تأمین مایحتاج وارداتی کشور در اختیار دارند.
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