به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین روستاآزاد در نشست هم اندیشی گروه نرم افزاری «مسئله گو» که در سالن جلسات این معاونت برگزار شد، اظهار داشت: پاسخگویی به سوالات، بهترین روش از روش‌های تبلیغی می‌باشد، هر چند که متبادر از تبلیغ، بحث سخنرانی و منبر باشد و بحث پاسخگویی به سوالات مخاطب، اعم از جلسه حضوری یا دیگر راه‌های ارتباطی، من جمله استفاده از نرم افزار می‌باشد.

وی به ویژگی مهم این نرم افزار پرداخت و گفت: از ویژگی‌های مهم نرم افزار مذکور، تسهیل و روان سازی مسائل شرعی و همچنین، در دسترس بودن آن نسبت به رساله توضیح المسائل می‌باشد.

معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: میراث مکتوب شیعه که بر آن افتخار می‌کنیم، محصول همین پرسش و پاسخ‌هایی است که مخاطبین از ائمه معصومین (ع) داشته اند؛ گواه این مطلب، همین فرازهایی از احادیث می‌باشند که در کتب معتبر شیعه با عناوینی همچون؛ "سُئِلَ عَنِ الصادِق"، "سَئَلتُ اباعَبدِالله" و… آمده است.

وی به اهمیت برگزاری جلسات پرسش و پاسخ به صورت مجازی در ایام شیوع کرونا اشاره کرد و افزود: با توجه به ایام شیوع کرونا در کشور و عدم ارتباط مستقیم مخاطب و مبلغ، اهمیت نرم افزارهای پاسخ به مسائل شرعی بیشتر مشخص می‌شود و مخاطب به راحتی می‌تواند به پاسخ سوالات شرعی و اعتقادی خود دست یابد.

گفتنی است نرم افزار پاسخگویی به سوالات شرعی توسط گروه نرم افزاری «مسئله گو» تهیه و تولید شده است که توسط جمعی از مبلغان و طلاب به سوالات شرعی مطرح شده در نرم افزار، پاسخ داده می‌شود.