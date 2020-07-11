به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر گزارش ارسالی از رایزنی فرهنگی ایران در کوالالامپور؛ به دنبال محکومیت ترور سردار حاج قاسم سلیمانی به دست آمریکای جنایتکار از سوی بازرس ویژه سازمان ملل، شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی روز جمعه (۲۰ تیرماه) بیانیه‌ای با عنوان «جنایت بین‌المللی که نباید بی پاسخ بماند» صادر کرد.

در این بیانیه که نسخه‌ای از آن توسط رییس شورای مذکور در اختیار رایزنی فرهنگی ایران در مالزی قرار گرفت، شورای مذکور ضمن محکومیت جنایت آشکار آمریکا در به شهادت رساندن ژنرال قاسم سلیمانی و همراهانش خواستار سکوت نکردن سازمان ملل در برابر این جنایت کاخ سفید و ترامپ شده است.

ترجمه بیانیه به شرح ذیل است:

«جنایت بین‌المللی که نباید بی پاسخ بماند»

نتیجه تحقیق بازرس ویژه و مستقل حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر اینکه ترور ژنرال ارشد جمهوری اسلامی ایران حاج قاسم سلیمانی غیر قانونی بوده است (منتشر شده در روز سه شنبه) نباید در حد یک خبر باقی بماند.

آگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد قتل های غیرقانونی یا خودسرانه، گزارش داد که ترور ژنرال قاسم سلیمانی «ترور و قتل خودسرانه» بوده است که منشور سازمان ملل را نقض کرده است.

این موضوع فراتر از اینست که هیچ دلیل و مدرکی دال بر برنامه‌ریزی حمله قریب الوقوع علیه منافع ایالات متحده نبوده است، بلکه این ترور خوی آدم کشی قاتل را نشان می‌دهد که نفر اول کاخ سفید قتل و کشتن انسان‌ها بدون هیچ توجیهی را امری عادی می‌داند.

قتل هدف‌مند از طریق هواپیماهای بدون سرنشین مسلح در پرونده ژنرال قاسم سلیمانی جنایتی آشکار است که نباید بدون مجازات رها شود.

اینکه همیشه خواسته می‌شود به قوانین بین‌الملل مراجعه نماییم و قوانین بین‌الملل را محترم بشماریم اما عده‌ای آن را آشکارا نقض می‌کنند به چه معناست؟ اگر ترامپ درباره قانون و نظم صحبت می‌کند، پس چرا وی به هنگام نقض این قوانین از مواجهه با قوانین بین‌المللی معاف می‌شود؟!

خروج ایالات متحده از شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۱۸ دقیقاً به این دلیل است که آمریکا می خواهد از هرگونه نظارت جامعه جهانی در مورد جنایاتی که مرتکب می‌شود، آزاد باشد.

دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا که دستور ترور ژنرال قاسم سلیمانی با حمله پهبادی در تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۲۰ را صادر کرد، حتی کنگره ایالات متحده را نیز برای این عملیات قتل دور زد.

بدون هیچ گونه احساس گناهی، ترامپ دستور خود برای اجرای عملیات آدم کشی را پذیرفت و جهان نیز در قبال آن سکوت کرد.

ما این وحشی گری آمریکا و ترامپ را محکوم می‌کنیم و خواستار محاکمه ترامپ در دیوان عدالت بین‌المللی هستیم.

عزمی عبد الحمید، رییس شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی