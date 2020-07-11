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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۴۲

فرماندار دشتستان:

لزوم تکمیل پلاتوی نمایش برازجان/ ۱۲ میلیارد ریال اختصاص یافت

لزوم تکمیل پلاتوی نمایش برازجان/ ۱۲ میلیارد ریال اختصاص یافت

بوشهر - فرماندار شهرستان دشتستان با تاکید بر لزوم تکمیل پروژه پلاتوی نمایش برازجان از تخصیص اعتبارات ۱۲ میلیارد ریالی به این پروژه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله نوروزی ظهر شنبه در بازدید از پروژه پلاتوی نمایش برازجان اظهار داشت: تکمیل پروژه‌های عمرانی در شهرستان دشتستان را با جدیت دنبال می‌کنیم و اعتبارات مورد نیاز تخصیص می‌یابد.

وی توجه به بخش فرهنگ و هنر را به عنوان یک اولویت دانست و اضافه کرد: پلاتوی نمایش برازجان یکی از زیرساخت‌های مهم در حوزه فرهنگ و هنر است که تکمیل آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

فرماندار شهرستان دشتستان با تاکید بر لزوم تکمیل پروژه پلاتوی نمایش برازجان خاطرنشان کرد: یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای تکمیل این پروژه اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه این پروژه فرهنگی و هنری دارای زیر بنا ۵۴۰ مترمربع است ادامه داد: هم‌اکنون این پروژه دارای پیشرفت ۴۵ درصدی است.

فرماندار دشتستان با همراهی معاون عمرانی فرمانداری، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان و پیمانکار پلاتو، از روند تکمیل پروژه بازدید کرد.

کد مطلب 4971246

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