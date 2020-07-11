لزوم تکمیل پلاتوی نمایش برازجان/ ۱۲ میلیارد ریال اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله نوروزی ظهر شنبه در بازدید از پروژه پلاتوی نمایش برازجان اظهار داشت: تکمیل پروژه‌های عمرانی در شهرستان دشتستان را با جدیت دنبال می‌کنیم و اعتبارات مورد نیاز تخصیص می‌یابد.

وی توجه به بخش فرهنگ و هنر را به عنوان یک اولویت دانست و اضافه کرد: پلاتوی نمایش برازجان یکی از زیرساخت‌های مهم در حوزه فرهنگ و هنر است که تکمیل آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

فرماندار شهرستان دشتستان با تاکید بر لزوم تکمیل پروژه پلاتوی نمایش برازجان خاطرنشان کرد: یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای تکمیل این پروژه اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه این پروژه فرهنگی و هنری دارای زیر بنا ۵۴۰ مترمربع است ادامه داد: هم‌اکنون این پروژه دارای پیشرفت ۴۵ درصدی است.

فرماندار دشتستان با همراهی معاون عمرانی فرمانداری، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان و پیمانکار پلاتو، از روند تکمیل پروژه بازدید کرد.