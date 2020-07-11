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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۱۵

وزیر خارجه الجزایر:

همه طرفها در لیبی خواستار میانجیگری ما هستند

همه طرفها در لیبی خواستار میانجیگری ما هستند

وزیر خارجه الجزایر با اشاره به اینکه همه گروهها در لیبی خواستار وساطت این کشور هستند بر لزوم حل بحران سیاسی لیبی از طریق گفتگو تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، صبری بوقادوم وزیر خارجه الجزایر اعلام کرد: شاهد جنگ نیابتی در لیبی از سوی کشورهای مختلف هستیم و نباید که سناریوی سوریه در یک کشور واقع در شمال آفریقا تکرار شود.

وی بر حسن همجواری و حل بحرانها از طریق راههای مسالمت آمیز تاکید کرد.

وزیر خارجه الجزایر بیان کرد: الجزایر از همه طرفها در لیبی می خواهد که به میز مذاکره روی آورند.

این مقام الجزایری در ادامه افزود: همه طرفها در لیبی خواستار میانجی گری الجزایر هستند زیرا ما تنها کشوری در دنیا هستیم که سلاح و مزدور به لیبی نفرستاده ایم و بر راهکار بحران لیبی از طریق سیاسی تاکید داریم. الجزایر روابط تاریخی با لیبی دارد و آمادگی برای میزبانی از گفتگوی سیاسی درباره لیبی را دارد.

لیبی مدتهاست که از درگیری و بی ثباتی رنج می برد.

کد مطلب 4971326

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