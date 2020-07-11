همه طرفها در لیبی خواستار میانجیگری ما هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، صبری بوقادوم وزیر خارجه الجزایر اعلام کرد: شاهد جنگ نیابتی در لیبی از سوی کشورهای مختلف هستیم و نباید که سناریوی سوریه در یک کشور واقع در شمال آفریقا تکرار شود.

وی بر حسن همجواری و حل بحرانها از طریق راههای مسالمت آمیز تاکید کرد.

وزیر خارجه الجزایر بیان کرد: الجزایر از همه طرفها در لیبی می خواهد که به میز مذاکره روی آورند.

این مقام الجزایری در ادامه افزود: همه طرفها در لیبی خواستار میانجی گری الجزایر هستند زیرا ما تنها کشوری در دنیا هستیم که سلاح و مزدور به لیبی نفرستاده ایم و بر راهکار بحران لیبی از طریق سیاسی تاکید داریم. الجزایر روابط تاریخی با لیبی دارد و آمادگی برای میزبانی از گفتگوی سیاسی درباره لیبی را دارد.

لیبی مدتهاست که از درگیری و بی ثباتی رنج می برد.