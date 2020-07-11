گروگانگیری در کلیسائی در «ژوهانسبورگ»/ ۱۱ نفر کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پلیس آفریقای جنوبی اعلام کرد که در حادثه گروگانگیری در کلیسائی واقع در غرب «ژوهانسبورگ» دست‌کم ۵ نفر کشته شده اند.

پلیس در این خصوص اعلام کرد کرد: این حادثه در کلیسای International Pentecostal Holiness واقع در منطقه «زوبکوم» (Zuurbekom) روی داده است.

در بیانیه پلیس «ژوهانسبورگ» در این خصوص آمده است: تا کنون ۶ زخمی این حادثه نیز به بیمارستان منتقل شده اند. پلیس و نیروهای امنیتی در جستجوی مکان حادثه موفق شدند تعداد زیادی وسایل آتش زا و اسلحه گرم را کشف و ضبط کنند.

پلیس در این باره اعلام کرد که در این ارتباط تا کنون ۴۰ مظنون را بازداشت کرده و تحقیقات از آنان را نیز آغاز کرده است.

تا کنون اطلاعات بیشتری در این خصوص منتشر نشده است.