تاکید شیخ نعیم قاسم بر اتحاد تا پیروزی بر صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی در همایش اتحاد ضد معامله قرن و طرح الحاق کرانه باختری اعلام کرد: از زمانی که اشغالگران سرزمین فلسطین را با نظارت انگلیس اشغال کردند؛ از آن هنگام فلسطین و منطقه در بحران و جنگ به سر می برد.

وی افزود: وقایع ثابت کرده است که اسرائیل بدون حمایت آمریکا از این رژیم غاصب نمی تواند دوام داشته باشد زیرا به محض برداشته شدن حمایت آنها از اسرائیل ساقط می شود. این رژیم در جایی ایجاد شده که همخوانی با آنرا ندارد.

نعیم قاسم گفت: مقاومت حامی فلسطین و آینده مردم آن است و اتحاد درباره آن، آزادی فلسطین را تسریع می کند. معامله قرن از زمان اعلام آن مرده به دنیا آمده؛ زیرا یکجانبه بوده است و بخشی از ظلم بین المللی است و فلسطینی ها بر مخالفت با آن اجماع دارند.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان اعلام کرد: ما باید حول محور فلسطین متحد باشیم و این به خاطر منطقه و عدالت و آزادگان دنیاست. اتحاد ما حول محور فلسطین طرح های رژیم صهیونیستی و مستکبران را با مانع روبرو می سازد و حامی مقاومت است و امید به آزادی را تقویت می کند و طرحهای اشغالگران و آمریکا را با شکست روبرو می کند.

نعیم قاسم بیان کرد: هنگامی که هدف آزادی فلسطین و راه مقاومت در برابر اشغالگران باشد، اسرائیل حتی اگر همه دنیا با آن باشد نمی تواند کاری از پیش ببرد. ارتشی که خود را شکست ناپذیر می دانست در برابر مقاومت فلسطین و لبنان شکست خورد. اسرائیل نمی تواند باقی بماند و فلسطین متعلق به مردم و مقاومت آن است.

وی بر اتحاد تا پیروزی تاکید کرد.