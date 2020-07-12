مظلومیت لباس کردی در کردستان/دستگاه های مسئول همچنان بی تفاوت اند

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت این روزهای استان کردستان در حوزه حجاب و عفاف همانند اکثر نقاط کشور به هیچ عنوان متناسب با فرهنگ و آیین مردم این منطقه نیست و در حالی که لباس کردی به عنوان یک پوشش اصیل و بومی دارای تمامی ویژگی‌ها و شاخص‌های رعایت حجاب و عفاف است ولی به شکل مناسبی از این امکان استفاده نمی‌شود.

جایگزینی پوشش‌های نامناسب و برگرفته از فرهنگ غربی در استان کردستان باعث شده است که این روزها در سطح معابر این استان از جمله شهرهای بزرگ دیگر نام و نشانی از لباس‌های کردی محلی از سوی زنان و مردان وجود نداشته باشد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اهمیت رعایت حجاب و عفاف در جامعه، گفت: رعایت حجاب و عفاف باعث سلامت و سعادت جامعه در تمامی بخش‌ها می‌شود و اگر این فریضه مورد بی توجهی قرار گیرد آسیب‌های دیگری را نیز در جامعه به دنبال خواهد داشت.

محمود الله مرادی به اهمیت بنیاد خانواده در راستای رعایت حجاب و عفاف اشاره کرد و افزود: متاسفانه در حال حاضر بخشی از خانواده‌های ما در جامعه نسبت به رفتار و عملکرد فرزندان خود در حوزه رعایت امر حجاب و عفاف بی تفاوت هستند به این بی متفاوتی آثار مخرب و زیانباری را به دنبال داشت است.

وضعیت حجاب در کردستان متناسب با فرهنگ مردم نیست

وی به وضعیت کنونی استان کردستان در امر رعایت حجاب و عفاف اشاره کرد و گفت: آنچه که امروز در سطح استان کردستان مشاهده می‌شود به هیچ عنوان متناسب با فرهنگ مردم این استان نیست و به همین دلیل نیاز است که در یک برنامه‌ریزی مشخص در راستای تقویت مولفه‌های رعایت حجاب و عفاف در این استان اقدامات بهتری صورت گیرد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان با اشاره به رسالت ادارات و سازمان‌های متولی حوزه فرهنگ، بیان کرد: در حال حاضر و بر اساس مصوبات متعددی از شورای عالی انقلاب فرهنگی وظایف مشخصی برای نهادهای متولی امر فرهنگ طراحی و تدوین شده است ولی متاسفانه هیچ گونه گزارش مشخصی در خصوص عمل به این قوانین وجود خارجی ندارد.

وی ضمن اشاره به عدم توجه به رعایت امر حجاب و عفاف از سوی بخشی از افراد جامعه، عنوان: مدیران و مسئولان همواره به عنوان یک الگو برای مردم مطرح بوده‌اند و به همین دلیل باید ابتدا امر رعایت حجاب و عفاف را از آنها و اعضای خانواده‌هایشان دنبال کرد و اگر این مهم اجرایی شود دیگر ما در این بخش مشکلی نخواهیم داشت.

الله مرادی ضمن اشاره به اینکه همواره ما در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها با مدیران و مسئولان مشکل داریم، گفت: نه تنها در حوزه امر حجاب و عفاف در سایر بخش‌های جامعه هم مشکل کار از سوی مدیران و مسئولان است و زمانی که آنها یک مسئله را رعایت نمی‌کنند این مهم از سوی دیگر اقشار جامعه هم نادیده گرفته می‌شود.

لباس کردی یک پوشش اسلامی است

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به وضعیت لباس محلی کردی در استان کردستان و سایر مناطق همجوار، افزود: لباس کردی و محلی در کردستان بهترین نوع پوشش اسلامی است ولی متاسفانه به دلایل مختلف از این پوشش بسیار خوب استفاده نمی‌شود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان به دلایل عدم استفاده از لباس کردی اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به تبلیغات گسترده رسانه‌های غربی و ماهواره، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مردم استان کردستان از لباس محلی استفاده نمی‌کنند و این روند نگران‌کننده است.

وی از مدیران و مسئولان متولی امر در این بخش انتقاد کرد و گفت: وقتی که یک سازمان و دستگاه دولتی وظایف و رسالت‌های خود را به خوبی انجام نمی‌دهد ما نباید انتظار داشته باشیم که در آن حوزه مشکلی به وجود نیاید.

وی با بیان اینکه تا زمانی که کسی به صورت عینی از لباس کردی محلی حمایت نکند دیگر نباید چشم انتظار رشد و اعتلای آن بود، بیان کرد: متاسفانه امروز نهادهای مسئول ما در این بخش بی تفاوت هستند و دود این بی‌تفاوتی در چشم فرهنگ و آیین مردم این منطقه می‌رود.

الله مرادی ضمن اشاره به پیگیری‌ها و تلاش‌های صورت گرفته از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان برای تشدید نظارت بر فعالیت‌های مختلف ادارات و سازمان‌های دولتی، یادآور شد: تمامی تلاش ما این است که نقاط ضعف را به موقع و بر اساس گزارش‌های مستند به مسئولان ارشد استان انتقال دهیم و انتظار می‌رود که آنها نیز به موقع و بر اساس گزارش‌های تهیه شده دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئولی را که در این بخش بی تفاوت هستند مورد تذکر و برخورد جدی قرار دهند.

وی ضمن تاکید بر حساسیت بیشتر مسئولان و خانواده‌ها نسبت به رفتار و عملکرد فرزندان برای توجه به امر حجاب و عفاف، گفت: نهاد خانواده در این حوزه رسالت بسیار مهمی برعهده دارد و انتظار می‌رود که والدین با جدیت و دقت نظر بیشتری بر رفتار فرزندان خود نظارت داشته و با دادن مشورت‌های به موقع و صحیح آنها را به سمت و سویی رعایت حجاب و عفاف از جمله استفاده از پوشش اصیل و اسلامی کردی تشویق و ترغیب کنند.