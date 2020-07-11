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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۲۳:۱۶

استاندار گیلان:

فرمانداران در تکمیل پروژه های نیمه تمام اهتمام ویژه داشته باشند

فرمانداران در تکمیل پروژه های نیمه تمام اهتمام ویژه داشته باشند

رشت- استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت اهتمام ویژه فرمانداران در تکمیل و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام، گفت: دستگاه های اجرایی نیز در جذب اعتبارات تلاش بیشتری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه گیلان در سالن غدیر استانداری با اشاره به اقدام دولت برای کاهش وابستگی بودجه به پول نفت، اظهار کرد: با از بودجه و اعتبارات تخصیصی به صورت بهینه در اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها استفاده شود.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر مسئولان دستگاه‌های اجرایی در زمینه جذب اعتبارات، گفت: ارزیابی عملکرد مدیران بر اساس میزان جذب اعتبارات است و در صورت کم کاری در این زمینه به مدیر مربوطه تذکر داده می‌شود.

استاندار گیلان با بیان اینکه عدالت در توزیع اعتبارات مد نظر بوده است، تصریح کرد: اعتبارات بر اساس سهم جمعیتی هر شهرستان انجام شده است.

وی بر ضرورت اهتمام ویژه فرمانداران در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام تأکید و بیان کرد: موافقتنامه باید در زمان مناسب مبادله شود پروژه‌های دارای موافقت نامه در اولویت قرار دارند و قطعاً سریع‌تر به مرحله اجرا خواهد رسید.

زارع در ادامه با اشاره به اینکه باید تلاش شود تا کمبودها در هر منطقه از بودجه‌های ملی و اعتبارات دستگاه‌های اجرایی جبران شود، گفت: میزان توسعه یافتگی در هر منطقه با توجه به ظرفیت‌های آن متفاوت است.

کد مطلب 4971521

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