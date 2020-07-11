فرمانداران در تکمیل پروژه های نیمه تمام اهتمام ویژه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه گیلان در سالن غدیر استانداری با اشاره به اقدام دولت برای کاهش وابستگی بودجه به پول نفت، اظهار کرد: با از بودجه و اعتبارات تخصیصی به صورت بهینه در اجرای طرحها و برنامهها استفاده شود.
وی با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر مسئولان دستگاههای اجرایی در زمینه جذب اعتبارات، گفت: ارزیابی عملکرد مدیران بر اساس میزان جذب اعتبارات است و در صورت کم کاری در این زمینه به مدیر مربوطه تذکر داده میشود.
استاندار گیلان با بیان اینکه عدالت در توزیع اعتبارات مد نظر بوده است، تصریح کرد: اعتبارات بر اساس سهم جمعیتی هر شهرستان انجام شده است.
وی بر ضرورت اهتمام ویژه فرمانداران در تکمیل پروژههای نیمه تمام تأکید و بیان کرد: موافقتنامه باید در زمان مناسب مبادله شود پروژههای دارای موافقت نامه در اولویت قرار دارند و قطعاً سریعتر به مرحله اجرا خواهد رسید.
زارع در ادامه با اشاره به اینکه باید تلاش شود تا کمبودها در هر منطقه از بودجههای ملی و اعتبارات دستگاههای اجرایی جبران شود، گفت: میزان توسعه یافتگی در هر منطقه با توجه به ظرفیتهای آن متفاوت است.
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