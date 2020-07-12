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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۵:۱۹

با صدور یک بیانیه؛

ائتلاف الفتح عراق خواستار شکایت از آمریکا برای ترور المهندس شد

ائتلاف الفتح عراق خواستار شکایت از آمریکا برای ترور المهندس شد

ائتلاف الفتح عراق از دولت این کشور خواست تا از آمریکا بخاطر ترور شهید ابومهدی المهندس به سازمان ملل متحد شکایت نماید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، ائتلاف الفتح عراق خواستار تسریع دولت این کشور برای شکایت از آمریکا در سازمان ملل متحد پیرامون ترور شهید ابومهدی المهندس شد.

بر اساس این گزارش، این ائتلاف در بیانیه ای از دولت عراق خواست تا از آمریکا بخاطر ترور شهید ابومهدی المهندس و دیگر شخصیت‌ها شکایت نماید.

در بیانیه الفتح آمده است: از مجلس نمایندگان می‌خواهیم که کمیته‌ای را برای پیگیری اقدامات دولت و انجام شکایت در سازمان ملل متحد تشکیل دهد.

ائتلاف الفتح مسئولیت هرگونه هدر دادن خون عراقی‌ها را که در دفاع از حاکمیت این کشور و شکست دشمنان نقش داشته اند، متوجه دولت دانسته است.

گفتنی است که نظامیان تروریست آمریکایی دی ماه سال گذشته در اقدامی تروریستی سردار سپهبد «قاسم سلیمانی» فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و «ابومهدی المهندس» معاون رئیس هیأت حشدشعبی عراق را به همراه شماری دیگر هنگام خروج از فرودگاه بغداد به شهادت رساندند.

کد مطلب 4971550

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