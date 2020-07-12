«درآمدی بر تحلیل تصویر» در بازار نشر/ «افق انتظار» مخاطب چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «درآمدی بر تحلیل تصویر» نوشته مارتین ژولی، نویسنده فرانسوی و پژوهشگر هنر است که با ترجمه و تالیف مینو خانی و مصطفی گودرزی روانه بازار نشر ایران شده است.
این کتاب که شامل چهار فصل است. در فصل اول، ابتدا به «تعریف تصویر» شامل تصویر رسانهای، تصویرسازی علمی، خاطرات تصاویر و… پرداخته میشود و سپس به ریشههای علم نشانهشناسی، نشانهشناسی از منظر سوسور و پیرس، پدران نشانهشناسی اشاره کرده و انواع مختلف نشانه طبقهبندی و تعریف میشود.
فصل دوم، که «تجزیه و تحلیل تصویر» نام دارد، ابتدا به تعریف اصول تحلیل عملکردهای تصویر، اهداف و روششناسی تجزیه و تحلیل با تاکید بر نگاه رولان بارت، نشانهشناس فرانسوی و کشف پیام ضمنی تصویر پرداخته و به انتظارات مخاطب را با تاکید بر نظریه «افق انتظار» اچ. آر. یائوس، نشانهشناس آلمانی میپردازد و سه اثر از نقاشان مهم غرب (کاراواجو، اُوچلو و داوینچی) را تحلیل و تفسیر میکند.
این کتاب در فصل سوم، به تصاویر تبلیغاتی، انواع مختلف پیام، سخنوری تصویر و… میپردازد و یک تصویر تبلیغاتی (تبلیغ لباس مردانه برند مالبرو) را بر اساس نظرات نشانهشناسی مطرح شده در فصل دوم، توصیف کرده و از منظر پیام تجسمی، پیام شمایلی و پیام زبانشناسی تجزیه و تحلیل میکند.
در فصل چهارم، درباره برخی پیشذهنیتها در مواجهه با تصویر، تعامل و تکامل تصویر با تاکید بر سمبل و قدرتهای تصاویر درباره یک عکس یا بهتر رمان «عبور از افق انتظار» نوشته آنتوان تابوچی میپردازد و به یکی از آثار پل سزان، «کوههای سنت ویکتوار» اشاره کرده و آن را از منظر مخاطب مورد بررسی قرار میدهد.
این کتاب از سوی نشر همای هنر در ۱۵۰ صفحه و به قیمت ۴۰ هزار تومان منتشر شده است.
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