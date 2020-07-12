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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۹:۱۷

حسن وارسته به مهر خبر داد؛

نگارش فیلمنامه «بچه مهندس۴» از اواخر تیر/ مردم به‌شدت پیگیر هستند

نگارش فیلمنامه «بچه مهندس۴» از اواخر تیر/ مردم به‌شدت پیگیر هستند

حسن وارسته نویسنده سریال «بچه مهندس۴» از طراحی قصه این مجموعه سخن گفت و اینکه قرار است از اواخر تیرماه نگارش فیلمنامه را آغاز کند.

حسن وارسته نویسنده «بچه مهندس ۴» درباره نگارش این سریال که ماه رمضان امسال سومین فصل از آن روی آنتن رفت، به خبرنگار مهر بیان کرد: هنوز ابتدای کار است و در حال حاضر مشغول طراحی قصه «بچه مهندس ۴» هستم.

وی ادامه داد: یک خط اولیه برای قصه درآورده‌ایم و از اواخر تیرماه وارد نگارش فیلمنامه خواهم شد.

وارسته که پیش از این بیشتر در حوزه طنز و نگارش فصل‌هایی از سریال‌های «پایتخت»، «دودکش» و «دیوار به دیوار» فعالیت داشته است درباره کار روی ملودرام «بچه مهندس» عنوان کرد: من خیلی دوست دارم طنز بنویسم اما شرایط برای نگارش ملودرام بیشتر پیش آمده و دست خودم نیست.

وی اضافه کرد: حتی قصه‌هایی هم دارم که دوست دارم آن‌ها را کار کنم با این حال مردم بسیار «بچه مهندس» را دوست داشته‌اند و خواهان ادامه آن هستند و به شدت پیگیری‌اش می‌کنند، به همین دلیل این سریال برای من اولویت دارد.

مجموعه تلویزیونی «بچه مهندس ۳» به کارگردانی علی غفاری و تهیه‌کنندگی سعید سعدی در سه فصل به تولید رسیده است و فصل سوم در شب‌های ماه مبارک رمضان روی آنتن شبکه دوم سیما رفت.

در هر فصل این سریال مجموعه‌ای از بازیگران حضور داشته‌اند. فرهاد قائمیان، کامران تفتی و ثریا قاسمی به همراه روزبه حصاری، سعید کریمی، مهشید جوادی، کاوه سماک‌باشی، فرناز رهنما، حدیث چهره‌پرداز، خیام وقارکاشانی، مهسا مهجور، سارا شاهرودیان، بهنام مومنی، مهرزاد جعفری و مانی رحمانی، (با معرفی) محمود خسرومنش، امید ماهر، نسیم باقریان، یاسمن قلی‌پور و (با حضور) سیدمهرداد ضیایی، کریم اکبری‌مبارکه، عباس جمشیدی، فرید قبادی، کریم قربانی، اتابک نادری، افشین نخعی، سلمان فرخنده، فریده دریامج، شیوا خسرومهر، آرش نوذری، احسان امانی، احسان مهدی و حسن اسدی بازیگران فصل سوم «بچه مهندس» بودند.

کد مطلب 4971667
عطیه موذن

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    نظرات

    • IR ۱۱:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
      2 0
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      خب تیرماه که داره تموم میشه پس کی دیگه شروع می کنید؟
      • طرفدار دواتیشه اقای روزبه حصاری IR ۲۱:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
        0 0
        خب از تیرماه نگارشش شروع میشه.احتمالا مثل هر سال ماه رمضان پخش بشه دوست عزیز
    • محمد IR ۱۸:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
      2 0
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      چه عالی
    • حصاری ها IR ۱۴:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
      1 0
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      واقعا عالی مخصوصا با حضور اقای حصاری

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