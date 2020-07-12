حسن وارسته نویسنده «بچه مهندس ۴» درباره نگارش این سریال که ماه رمضان امسال سومین فصل از آن روی آنتن رفت، به خبرنگار مهر بیان کرد: هنوز ابتدای کار است و در حال حاضر مشغول طراحی قصه «بچه مهندس ۴» هستم.
وی ادامه داد: یک خط اولیه برای قصه درآوردهایم و از اواخر تیرماه وارد نگارش فیلمنامه خواهم شد.
وارسته که پیش از این بیشتر در حوزه طنز و نگارش فصلهایی از سریالهای «پایتخت»، «دودکش» و «دیوار به دیوار» فعالیت داشته است درباره کار روی ملودرام «بچه مهندس» عنوان کرد: من خیلی دوست دارم طنز بنویسم اما شرایط برای نگارش ملودرام بیشتر پیش آمده و دست خودم نیست.
وی اضافه کرد: حتی قصههایی هم دارم که دوست دارم آنها را کار کنم با این حال مردم بسیار «بچه مهندس» را دوست داشتهاند و خواهان ادامه آن هستند و به شدت پیگیریاش میکنند، به همین دلیل این سریال برای من اولویت دارد.
مجموعه تلویزیونی «بچه مهندس ۳» به کارگردانی علی غفاری و تهیهکنندگی سعید سعدی در سه فصل به تولید رسیده است و فصل سوم در شبهای ماه مبارک رمضان روی آنتن شبکه دوم سیما رفت.
در هر فصل این سریال مجموعهای از بازیگران حضور داشتهاند. فرهاد قائمیان، کامران تفتی و ثریا قاسمی به همراه روزبه حصاری، سعید کریمی، مهشید جوادی، کاوه سماکباشی، فرناز رهنما، حدیث چهرهپرداز، خیام وقارکاشانی، مهسا مهجور، سارا شاهرودیان، بهنام مومنی، مهرزاد جعفری و مانی رحمانی، (با معرفی) محمود خسرومنش، امید ماهر، نسیم باقریان، یاسمن قلیپور و (با حضور) سیدمهرداد ضیایی، کریم اکبریمبارکه، عباس جمشیدی، فرید قبادی، کریم قربانی، اتابک نادری، افشین نخعی، سلمان فرخنده، فریده دریامج، شیوا خسرومهر، آرش نوذری، احسان امانی، احسان مهدی و حسن اسدی بازیگران فصل سوم «بچه مهندس» بودند.
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