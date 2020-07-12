لایحه مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، لایحه مالیات بر ارزش افزوده را به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

بر اساس اصلاحات انجام شده تبصره ذیل ماده ۵۷ به شرح زیر اصلاح شد:

تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ بهمن ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی تمدید شده و لازم‌الاجرا است. ماده ۵۷ این قانون از تاریخ ۱۴۰۰ اجرایی می‌شود.

محمدرضا پورابراهیمی درباره موضوع مذکور، گفت: در مجلس دهم حدود سه سال کمیسیون اقتصادی روی موضوع مالیات بر ارزش افزوده کار کرد و در نهایت در صحن مجلس به تصویب رسید و سپس به شورای نگهبان ارسال شد.

وی با اشاره به اینکه از آنجایی که قانون فعلی موقت است، به منظور رفع ایراد شورای نگهبان ما این قانون را تا پایان سال جاری تمدید کردیم، اظهار داشت: بر اساس مصوبه کمیسیون، قانون فعلی تا پایان سال جاری تمدید شد و قانون جدید از فروردین ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا است.