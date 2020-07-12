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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۳۳

مدیرکل تعاون روستایی خراسان رضوی خبر داد:

توزیع بیش از ۴۲۱ تن گاز طبیعی و مایع در روستاهای خراسان رضوی

توزیع بیش از ۴۲۱ تن گاز طبیعی و مایع در روستاهای خراسان رضوی

تایباد- مدیر تعاون روستایی استان خراسان رضوی گفت:در سه ماهه نخست سال جاری بیش از ۴۲۱ تن گاز طبیعی و مایل در روستاهای استان توزیع شده است.

ایرج ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سه ماهه اول سال جاری به منظور تأمین سوخت مورد نیاز روستاییان ۲۹ میلیون لیتر مواد سوختی و ۴۲۱ تن گاز طبیعی و مایع در روستاهای خراسان رضوی توزیع شده است.

وی افزود: همچنین از ابتدای سال ۹۹ به میزان سه هزار و ۲۰۰ تن آرد روستایی خانه پزی و نانوایی بین روستاییان عزیز استان توزیع شده است.

مدیر کل تعاون روستایی خراسان رضوی اظهار کرد: در تأمین سوخت مورد نیاز روستاییان به لطف خداوند هیچ مشکلی وجود ندارد و همه سوخت مورد نیاز روستاییان این استان فراهم شده است، زیرا باور داریم مهم‌ترین رسالت شبکه تعاون روستایی ارائه خدمات به روستاییان و اعضای تشکل‌های تحت پوشش در چارچوب اهداف و اساسنامه‌های تعاونی‌ها است.

کد مطلب 4971709

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