توزیع بیش از ۴۲۱ تن گاز طبیعی و مایع در روستاهای خراسان رضوی

ایرج ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سه ماهه اول سال جاری به منظور تأمین سوخت مورد نیاز روستاییان ۲۹ میلیون لیتر مواد سوختی و ۴۲۱ تن گاز طبیعی و مایع در روستاهای خراسان رضوی توزیع شده است.

وی افزود: همچنین از ابتدای سال ۹۹ به میزان سه هزار و ۲۰۰ تن آرد روستایی خانه پزی و نانوایی بین روستاییان عزیز استان توزیع شده است.

مدیر کل تعاون روستایی خراسان رضوی اظهار کرد: در تأمین سوخت مورد نیاز روستاییان به لطف خداوند هیچ مشکلی وجود ندارد و همه سوخت مورد نیاز روستاییان این استان فراهم شده است، زیرا باور داریم مهم‌ترین رسالت شبکه تعاون روستایی ارائه خدمات به روستاییان و اعضای تشکل‌های تحت پوشش در چارچوب اهداف و اساسنامه‌های تعاونی‌ها است.