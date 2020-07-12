هوشمند شدن سامانه های شهرداری از وقوع تخلف و فساد جلوگیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین درویشیان، در جریان بازدید از شهرداری تهران در جلسه شورای معاونین، روسای سازمان های تابعه و شهرداران مناطق تهران که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، نظارت را یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر دانست و گفت: اگر مجموعه ای بهترین قوانین، برنامه و مجریان را داشته باشد ولی نظارت موثر و قوی وجود نداشته باشد، آن مجموعه به اهداف تعیین شده خود دست پیدا نمیکند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن تاکید بر اهیمت نظارتهای درون دستگاهی تصریح کرد: حراست و بازرسی دستگاه ها طبق قانون مکلف هستند اگر ایراد و سوءجریانی مشاهده کردند، به سازمان بازرسی کل کشور گزارش کنند.
وی با اشاره به اهمیت هوشمندسازی شهرداری، اظهار داشت: با توجه به گستردگی فعالیتها، ضرورت دارد سامانههای شهرداری هوشمند شود تا تمام فعالیتها قابل رصد، کنترل و نظارت بوده و جلوی وقوع تخلف و فساد گرفته شود.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان با اشاره به خسارتهایی که از ناحیه ترک فعل ها متوجه مردم و کشور میشود خاطرنشان کرد: در موضوع آلودگی هوا چندین دستگاه به وظایف خود در این موضوع عمل نکردند و هر مدیری که در زمان مسئولیت به وظیفهاش عمل نکرده باید مورد سوال قرار بگیرد.
عضو شورای عالی قوه قضاییه با بیان اینکه منشا بخش قابل توجهی از موضوع ترافیک و آلودگی هوا شهرداری نیست و امکان رفع آن نیز به تنهایی از عهده شهرداری بر نمیآید، تصریح کرد: دولت باید سهم خود را در حمل و نقل عمومی ایفا کند؛ بنا بر گزارشی که ارائه شد، سهم مشارکت دولت در حمل و نقل عمومی نسبت به دهههای گذشته بسیار کاهش یافته است.
وی با اشاره به ارائه گزارشی در خصوص انباشت مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان، گفت: بخش حقوقی شهرداری در زمینه وصول مطالبات باید تقویت و فعالتر شود، چراکه یکی از ضعفهای دستگاههای اجرایی عدم دفاع لازم و مناسب در دعاوی حقوقی است؛ در این راستا اگر دستگاههای اجرایی در پرداخت مطالبات شهرداری کوتاهی میکنند، آماده کمک در این زمینه هستیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به قانون شهرداری که بعضا مربوط به دهه ۳۰ و ۵۰ است، گفت: حتما در جریان تعامل با مجلس شورای اسلامی اصلاح و به روزرسانی این قانون را دنبال میکنیم.
حجت الاسلام و المسلمین درویشیان با تاکید بر ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداریها اظهار داشت: اینکه زمانی تصمیم گرفتند شهرداریها خودشان کسب درآمد و خودشان هزینه کنند، منشا مشکلات امروز کلانشهرها همچون تراکمفروشی ها است که قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور مصوب ۱۴ اردیبهشت سال جاری در مجلس تصویب شده و باید هرچه زودتر اجرایی شود.
عضو شورای عالی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه باید جلوی تخلف هر فرد و دستگاهی گرفته شود گفت: اگر دستگاههای اجرایی و نهادهای دولتی، عمومی و غیر دولتی از قوانین شهرداری تخطی میکنند، مانند ساخت و ساز غیر مجاز و پرداخت نکردن مطالبات، به سازمان بازرسی کل کشور منتقل کنید تا جلوی تخلفشان را بگیریم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه مدیران و نیروی انسانی را جزو سرمایههای نظام میدانیم و در پی صیانت از آن هستیم، گفت: از مدیران پاک دست، شجاع، ریسکپذیر و قانونمند به طور قاطع حمایت میکنیم و در کنار حمایت اگر فسادی رخ دهد، برخورد میکنیم.
پیروز حناچی شهردار تهران نیز در ابتدا از حضور حجت الاسلام والمسلمین درویشیان در شهرداری تهران قدردانی و تشکر کرد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور یکی از دستگاههای مهم و تاثیرگذار در اصلاح روابط و ارتقای سلامت نظام اداری است.
وی اظهار داشت: از شما میخواهم همانطور که سوال و نظارت میکنید و باید این کار را انجام دهید، با توجه به شرایط سخت کنونی از مدیرانی که وظایف خود را انجام میدهد حمایت کنید.
نظر شما