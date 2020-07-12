تبلتی که نمایشگر ثانویه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، سال گذشته بارگیری محموله های تبلت کاهش یافت اما به دلیل شیوع کووید۱۹ در سراسر جهان، دوباره تقاضا برای این دستگاه افزایش یافته است.

در این میان شرکت های مختلف سعی دارند با عرضه محصولات جدید مشتریان را به خود جذب کنند. طبق گزارش ها شرکت لنوو سعی دارد با عرضه تبلت اندروید «یوگاایکس»(Yoga X) سهمی از بازار تبلت را به خود اختصاص دهد.

طبق گزارش وب سایت « ایکس دی ای دولوپررز»(XDA Developers)، یکی از توسعه دهندگان اندروید به اسنادی از تبلت جدید لنوو دست یافته است. در این اسناد طرح هایی از یک صفحه نمایش ثانویه UX وجود دارد.

به عبارت دیگر این تبلت اندروید را می توان به عنوان یک نمایشگر ثانویه برای دستگاه هایی مانند لپ تاپ، موبایل یا حتی دستگاه بازی رایانه ای نینتندو سوییچ به کار برد.

این تبلت دارای یک پورت میکروHDMI برای همین منظور است. هنگامیکه تبلت به دستگاه دیگری متصل می شود، سیستم عامل اندروید آن قفل می شود تا محتوای دستگاه اتصالی را نشان دهد. در این حالت دکمه های تنظیم صوت تبلت را می توان برای کنترل صدای محتوای در حال پخش در تبلت یا دستگاه دیگر به کار برد. همچنین کاربر با لمس هر نقطه ای از نمایشگر می تواند درخشش، قدرت و تنظیمات خروجی را کنترل کند.

علاوه برآنچه گفته شد و رندری از دستگاه، هیچ اطلاعات دیگری درباره آن وجود دارد.