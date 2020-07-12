کرونا نظامیان آمریکایی مستقر در ژاپن را به دردسر انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کیودو، پس از آن‌که تست کرونای دست‌کم ۶۱ نفر در دو پایگاه نظامی آمریکا در جزیره اوکیناوای ژاپن مثبت اعلام شد، این پایگاه‌ها تحت ممنوعیت‌های ورود و خروج قرار گرفتند و مقام‌های محلی از دیگر شهروندانی که با پرسنل در تماس بوده‌اند خواسته‌اند تا برای اطمینان از عدم ابتلا به این ویروس آزمایش بدهند.

آن‌طور که ارتش ایالات متحده به مقام‌های محلی در جزیره اوکیناوا اطلاع داده تست‌ها بین روز سه‌شنبه و شنبه هفته جاری گرفته و یا تائید شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری ژاپنی کیودو تفنگداران دریایی ایالات متحده اعلام کرده‌اند دو گلوگاه انتشار ویروس را رصد کرده و تمامی مبتلایان به کووید-۱۹ نیز از دیگران جدا شده‌اند.

با این حال «دنی تاماکی» فرماندار اوکیناوا، در جریان یک کنفرانس خبری گفته از این موضوع شوکه شده و افزوده در مورد تمهیدات پی‌گرفته شده تردیدهایی وجود دارد.

آن‌طور که مقام‌های اوکیناوا می‌گویند پرسنل ارتش آمریکا در روزهای قبل از اعلام نتیجه تست‌ها، به‌ویژه در جریان مراسم روز اعلامیه استقلال آمریکا، در هفته پیش در برخی نقاط جزیره مهمانی و دورهمی گرفته‌اند.

فرمانداری اوکیناوا از تمامی کسانی که با پرسنل ارتش آمریکا در تماس بوده‌اند خواسته اگر احساس بیماری می‌کنند، تست کرونا بدهند.

جزیره اوکیناوا میزبان چندین پایگاه کلیدی ارتش آمریکا در شرق آسیا و منطقه اقیانوس آرام است.

در مجموع، به‌جز پرسنل آمریکایی، از زمان همه‌گیری تنها در حدود ۱۵۰ مورد ابتلا به کووید-۱۹ در اوکیناوا تائید شده است.