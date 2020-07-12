«عیاران» در مرحله ویرایش پارتیتور است/ نکاتی درباره جشنواره جوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، محمدرضا فیاض آهنگساز، مدرس دانشگاه، منتقد، نوازنده سنتور و از داوران چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در رابطه با فعالیت‌های این روزهای خود در ایام کرونا گفت: بخشی از فعالیت‌ام بر روی ویرایش نهایی پارتیتور «عیاران» متمرکز است. امیدوارم این پارتیتور امسال به همت انجمن موسیقی ایران منتشر شود تا هم از نظر اجرایی و هم به لحاظ نظری به جامعۀ موسیقی کمک کند. علاوه‌بر آن مشغول نوشتن مقاله‌هایی در زمینۀ موسیقی هستم.

وی درباره نحوه بازبینی آثار چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی جوان گفت: من درباره مؤلفه‌های ذهنی خودم صحبت می‌کنم. طبیعتاً بخش قابل توجهی از پارامتر تکنیکال را در بدو امر مورد توجه قرار می‌دهم. بعد بستر سنتی که نوازنده به آن تکیه داده است و اینکه در درون آن آبشخور فکری چه نوشیده و از آن چه چیزی برآورده است را تعقیب می‌کنم.

فیاض به برگزیدگان مرحله اول بخش آهنگسازی جشنواره توصیه کرد: به نظرم امسال در قیاس با سال گذشته مختصری افت در بخش آهنگسازی احساس می‌کنم. آن‌قدری که در فضای موسیقی زندگی کرده‌ام، در همین محدوده سنی دیگرانی را می‌شناسم که خلاقیت‌های ستودنی دارند. کسانی که نمره بالایی گرفته‌اند و برگزیده شده‌اند اگر به مؤلفه‌هایی که هئیت داوران می‌گویند توجه کنند، احتمالاً در آثارشان به نتیجه قابل توجهی می‌رسند.

فیاض درباره تأثیر جشنواره ملی موسیقی جوان توضیح داد: در کل هر نوع فعالیتی که به ایجاد انگیزه در موقعیت فعلی کمک کند ستودنی است. ما با همین نیت در جشنواره ملی موسیقی جوان شرکت می‌کنیم تا مبادا این چراغ خاموش شود. جشنواره ملی موسیقی جوان میدان خوبی برای بالابردن انگیزه‌هاست.

این عضو هیأت داوری افزود: ما در جشنواره موسیقی عنوان یک بخش را تک‌نوازی خلاق گذاشته‌ایم. خود این عنوان می‌تواند دست‌مایه این تفکر قرار بگیرد که به چه چیزی تک‌نوازی خلاق می‌گوییم؟ شمار قابل توجهی از آثار ارائه‌شده، اساساً فاقد این ویژگی‌اند که در بازبینی اولیه حدود ۴۰ عنوان را کنار گذاشتیم و روی ۱۵-۱۶ اثر دیگر تمرکز کردیم.