به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، جنگندههای متجاوز سعودی بار دیگر آتش بس ادعایی خود در یمن را نقض کردند.
بر اساس این گزارش، طی ۲۴ ساعت گذشته مناطق مختلف یمن از جمله ۳ استان این کشور هدف حملات هوایی جنگندههای سعودی قرار گرفتند.
طبق اعلام رسانههای عربی، مناطق مسکونی در استانهای مأرب، الجوف و البیضاء هدف سنگینترین حملات جنگندههای سعودی قرار گرفته است.
حملات سعودیها به غیر نظامیان یمنی در حالی ادامه دارد که آنها همچنان بر آتش بس ادعایی و دروغین خود در یمن تأکید میکنند.
تاکنون جامعه جهانی هیچ تلاشی برای متوقف ساختن جنگ علیه یمن انجام نداده است؛ مسأله ای که انتقاد دولت نجات ملی یمن را به دنبال داشته است.
در همین حال، «مارتین گریفیتس» فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در یمن نیز با اتخاذ مواضع جانبدارانه از عربستان سعودی عملاً نقش سازنده ای را در پایان جنگ در یمن ایفا نمی کند.
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