پشت پرده تست های بدون مجوز و غیر استاندارد تشخیص کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک سمیعی، روز یکشنبه در نشست خبری که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، در ارتباط با انجام تست کرونا در کشور، اظهار داشت: آن دسته از تستهای کرونا مورد تأیید است که طبق دستورالعمل وزارت بهداشت انجام شود.
وی با تاکید بر رعایت تعرفه تست کرونا، تصریح کرد: بیش از ۱۸۰ آزمایشگاه داوطلب انجام تست کرونا هستند که ۷۰ آزمایشگاه خصوصی و ۹۰ آزمایشگاه تحت پوشش معاونت درمان وزارت بهداشت بوده و یکسری آزمایشگاه برای دستگاههای دیگر است.
سمیعی افزود: ۱۷۰ آزمایشگاه در کشور مجوز انجام تست PCR دارند.
وی در ادامه نسبت به سوءاستفاده برخی آزمایشگاهها برای انجام تستهای تشخیص کرونا هشدار داد و گفت: تستهای تشخیص مولکولی مطلقاً باید در آزمایشگاههای مورد تأیید وزارت بهداشت انجام شود. متأسفانه برخی آزمایشگاهها بدون مجوز وزارت بهداشت، اقدام به پذیرش بیمار سرپایی میکنند که با آنها برخورد خواهد شد.
سمیعی افزود: بعضی از آزمایشگاههای دارای مجوز از وزارت بهداشت نیز استانداردهای تست کرونا را رعایت نمیکنند که با این قبیل آزمایشگاهها نیز برخورد میشود.
وی درباره حواشی تست کرونا فوتبالیستها، گفت: در مورد تست فوتبالیستها برخورد منافع یا تضاد منافع سبب زیر سوال رفتن نتایج شد. اما بدانیم اقداماتی که بیمارستان مسیح دانشوری انجام داد همان اقدامی است که برای همه مردم انجام میدهد.
سمیعی در همین زمینه ادامه داد: موضوع در این میان کمی متفاوت بود، چرا که باشگاه مربوطه از اعلام نتایج یک نفعی میبرد و فدراسیون و لیگ نیز نفع دیگری میبردند. اکنون میدانیم که انجام تست در زمانهای مختلف میتواند نتایج متفاوتی را نشان دهد، چرا که مراحل بیماری تغییر کرده است. من از این دوستان خواهش کردم اگر قرار است از آزمایشها استفاده کنند به خاطر تضاد منافع خود، اعتبار مراکز آزمایشگاهی ما را زیر سوال نبرند.
وی درباره میزان صحت نتایج تستهای تشخیصی کرونا، گفت: اینکه تا چه میزان جواب آزمایش میتواند مطمئن باشد، به بازه زمانی انجام تست، نحوه نمونهگیری، تبحر فردی که نمونه میگیرد و…، بستگی دارد. اکنون در مراکز دانشگاهی ما تا ۴۰ تا ۵۰ درصد موارد پاسخها مثبت هستند، اما در مواردی که تست به صورت غیر ضروری انجام میشود ممکن است جوابهای منفی زیادی داشته باشیم.
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