به گزارش خبرگزاری مهر، نسیم سلیم زاده رئیس فرهنگسرای آفتاب ضمن اعلام این خبر گفت: این ویژه برنامه‌ها که با عنوان «حجاب، ارزش و خانواده» با هدف گرامیداشت هفته عفاف و حجاب و در راستای عمل به منویات رهبری در باب فرهنگ حجاب و ترویج سبک زندگی عفیفانه با شعار محوری به سوی آسمان و با رویکرد تعالی سازمان در حوزه‌های مختلف فرهنگی هنری به صورت مجازی طراحی شده و اجرا می‌شود.

وی افزود: این ویژه برنامه شامل بخش‌های گوناگونی همچون جِلباب در قرآن (بیان مبانی و اهمیت عفاف و حجاب از دیدگاه قرآن با همکاری مربیان قرآن فرهنگسرای آفتاب و تهیه کلیپ و انتشار آن در فضاهای مجازی)، همراه با اندیشه‌های ناب امیرالمومنین (ع) (بررسی اهمیت عفاف و حجاب از دیدگاه نهج البلاغه (خطبه‌ها، کلمات قصار و نامه‌ها) با همکاری مربیان قرآن فرهنگسرا و تهیه کلیپ و انتشار در فضاهای مجازی)، گوهر وجود (برگزاری مسابقه کتابخوانی پیامکی با موضوع عفاف و حجاب از کتاب عفاف و حجاب در سبک زندگی ایرانی-اسلامی (گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری)) و نمایشگاه عکس گروهی با عنوان «برقع دل» است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن ۲۲۰۰۹۰۰۰ تماس حاصل کنند.

فرهنگسرای آفتاب در خیابان دکتر شریعتی، روبروی خیابان دولت، خیابان امامزاده فرهنگسرای آفتاب واقع شده است.