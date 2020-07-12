۹۰ درصد پارچه موردنیاز برای تأمین چادر مشکی وارداتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نمایشگاه مجازی عفاف و حجاب که با هدف حمایت از تولیدکنندگان آسیب‌دیده از شرایط کرونا برگزار شد، عصر ۲۱ تیرماه هم‌زمان با روز ملی عفاف و حجاب از طریق سامانه وبینار به اتمام رسید.

هانیه سامعی مشاور امور بانوان وزارت ارتباطات در مراسم اختتامیه گفت: یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در حوزه بانوان رخ داد برگزاری مجازی نمایشگاه عفاف و حجاب بود. ایده‌های اولیه این نمایشگاه برمی‌گردد به ماه‌ها قبل از شیوع ویروس کرونا که با گفتگوهایی که ما در شتاب‌دهنده رایمون انجام دادیم شکل گرفت.

سامعی افزود: ما خواه‌ناخواه باید با فن‌آوری‌های نوین روبرو شویم. به‌نوعی شیوع ویروس کرونا ما را وادار به تن دادن به این فن‌آوری‌های نوین کرد و مقاومت مردم در مواجه با نوآوری را شکست داد. ما ماه‌ها قبل از این‌که کرونا ما را ناگزیر به ورود به این بحث کند زیرساخت‌های لازم برای ورود به عرصه مجازی را ایجاد کرده بودیم اما مقاومت وجود داشت. ویروس کرونا به نحوی ما را به این سمت هدایت کرد که بخواهیم یک سری تغییرات را در خودمان ایجاد کنیم.

ایده‌های بکر نیاز به حمایت دارند

او با تشکر از معاونت علمی ریاست جمهوری تصریح کرد: شکل‌گیری این نمایشگاه با حمایت‌های خوب معاونت اتفاق افتاد. این نمایشگاه کسب و کارها را به عرصه مجازی وارد کرد و نشان داد فضای مجازی در کنار آسیب‌هایی که دارد بیش ازآنچه ما فکر می‌کنیم فرصت بهره‌برداری و استفاده بهینه است.

مشاور امور بانوان وزارت ارتباطات گفت: یکی از نقاط قوت این نمایشگاه استفاده از تصاویر واضح باکیفیت بود که در جذب مشتری به مسئولین سایت و تولیدکنندگان کمک کرد، در فازهای بعد در این سایت مشتری قادر به دیدن نوع، رنگ، سایز، جنس و دوخت پارچه بود.

سامعی گفت: اگر ما می‌خواهیم فرهنگمان را در جامعه نهادینه و به نسل بعدی منتقل کنیم باید برای آن هزینه کنیم. متأسفانه یکی از ضعف‌های اساسی ما در حوزه فرهنگی بحث بودجه است که اکثر دستگاه‌های دولتی انتظار دارند ایده‌های بکر بدون داشتن بودجه کافی به تحقق بپیوندند.

نداشتن مواد اولیه بزرگ‌ترین مشکل تولیدکنندگان حجاب است

رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات عفاف و حجاب در این وبینار گفت: یکی از اساسی‌ترین مقوله‌ها در حوزه محصولات حجاب داشتن مواد اولیه است به‌عنوان‌مثال مواد اولیه چادر از کشورهای کره، ژاپن، چین و ویتنام تهیه می‌شود. ۹۰ درصد پارچه موردنیاز برای تأمین چادر داخلی، وارداتی است.

قلعه‎قوند افزود: اخیراً یک کارخانه اقدام به تولید پارچه چادری کرده است آن‌هم تنها یک نوع پارچه از ۶ نوع مصرفی با حجم محدود. پس ناگزیر به پذیرش قیمت محصول با افزایش قیمت ارز هستیم. گاهی این قیمت ۵ برابر هم شده است و اکوسیستم محصولات عفاف و حجاب را با مشکل مواجه می‌کند.

او اظهار کرد: افزایش قیمت ارز باعث کاهش فروش، مصرف‌کننده و عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار می‌شود. بسیاری از تولیدکننده‌ها از این حوزه خارج می‌شوند و چادر از سبد مصرف تولیدکنندگان حذف می‌شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات عفاف و حجاب گفت: تقریباً هیچ حمایتی از مقوله عفاف و حجاب در کشور نمی‌شود. به‌عنوان‌مثال به بسیاری از کالاهای غیرضروری ارز تعلق می‌گیرد اما دلاری به چادرمشکی تعلق نگرفت و ما هیچ نوع حمایتی در هیچ بخشی نداریم.

قلعه‌قوند افزود: ما نیاز به حمایت عملی و درست داریم از دوستانمان در وزارت صنعت، معدن و تجارت، صداوسیما و رسانه‌ها تقاضا داریم به‌صورت دقیق وارد کار شوند و معضلات تولیدکنندگان را برطرف کنند تا بتوانند محصولاتی شایسته بانوان ایرانی را تولید و در اختیار آن‌ها قرار دهند.

او با اشاره به نقاط ضعف سایت گفت: اولین کارهمیشه آسان نخواهد بود وقتی یک چرخ را به حرکت درمی‌آوریم در ابتدای مسیر سختی‌های خاص خود را دارد اما بعد از حرکت ادامه مسیر آسان خواهد بود. ازنظر تعداد بازدید، بارگذاری محصول ما موفق عمل کردیم و یک رویداد مجازی فرهنگی در سراسر ایران ایجاد کردیم.

رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات عفاف و حجاب ادامه داد: نخستین نمایشگاه مجازی عرضه محصولات عفاف و حجاب توانست فضایی برای معرفی برندهای حجاب ایجاد کند که مصرف‌کننده و تولیدکننده را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد. یکی از نقاط قوت این سایت اعتمادسازی برای مشتریان بود زیرا مصرف‌کننده می‌توانست کیفیت دوخت، نوع پارچه، رنگ و … را به‌وضوح در سایت مشاهده کند.

رکورد نمایشگاه‌های مجازی را در مدتی کوتاه زدیم

مدیر اجرایی نیز در مراسم اختتامیه گفت: ایده اولیه شکل‌گیری استارت آپ فروش آنلاین محصولات عفاف و حجاب، از بهمن‌ماه و از زمان شیوع بیماری کرونا شکل گرفت. با قطعی شدن عدم برگزاری نمایشگاه قرآن جدی‌تر شد و جلسات زیادی با دوستان انجمن برای برگزاری نمایشگاه برگزار شد. درنهایت به این نتیجه رسیدیم بستری مجازی در قالب طرح استارت آپی ایجاد شود که قابلیت بازدید، بینندگان به‌صورت غرفه را داشته باشد.

علیرضا حقیقی افزود: تقریباً از ۲۰ بهمن این ایده برگزاری نمایشگاه مطرح شد و در اتاق فکر موردبررسی، مدل‌های مختلف در سطح دنیا موردبررسی قرار گرفت و در روز ولادت امام حسن مجتبی (ص) از سامانه رونمایی شد. دوستان زیادی برای به ثمر رسیدن این طرح تلاش کردند ازجمله معاونت علمی، بچه‌های انجمن، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و دبیرخانه صنایع خلاق که همکاری تنگاتنگی با ما داشتند.

او تصریح کرد: تاکنون بیش از یک میلیون ۵۰۰ هزار بازدید از سایت انجام شد که با توجه به بازه زمانی عددی شگفت‌انگیز است و ما توقع این تعداد بازدید را نداشتیم. به‌مرور زمان و با افزایش تعداد محصولات بارگذاری رایمون نه‌تنها در بحث فنی بلکه در حوزه تولید محتوی نیز از این تولیدکنندگان حمایت کرد تا بتوانند فروش بهتری داشته باشند.

علیرضا حقیقی یادآور شد: در نمایشگاه مجازی عفاف و حجاب رمضان از ۵۱ شهرستان خریدار داشتیم. اتفاقی که ما را خیلی خوشحال کرد این بود که از شهرستان‌های دورافتاده که عملاً شرایط خرید از نمایشگاه حضوری را نداشتند، در نمایشگاه مجازی خرید داشتند. پیام‌های زیادی از شهرستان‌های متفاوت بود که تقاضای ادامه‌دار بودن نمایشگاه را داشتند.

این فعال حوزه استارت آپ افزود: کرونا با وجود دردسرهایی که برای جامعه داشت، اما بابی برای حمایت از کسب و کارهای نوین و اینترنتی شد. لاین بزینسی جدیدی را برای تولیدکنندگان آغاز کرد. ما نیز باید تلاش کنیم که از استارت آپ هایی که در حوزه نهادینه کردن فرهنگ حجاب فعال هستند حمایت کنیم. ما با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری و ستاد اجرایی فرمان امام از ایده‌های نوین حمایت و برای نهادینه کردن فرهنگ حجاب تمام تلاش خود را می‌کنیم و انشا الله بتوانیم از این ایده‌ها حمایت و این ایده‌ها را به ثمر برسانیم.

او با تشکر از مجموعه رایمون و انجمن که در بخش پشتیبانی و تولید محتوی به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت کردند، گفت: راه‌اندازی نخستین سایت فروش محصولات عفاف و حجاب کار بزرگ و نوینی بود که در مدت‌زمان کوتاه اجرایی شد.

حقیقی افزود: ما در بحث حجاب نیازمند حمایت سازمانی هستیم، وقتی محصولات قیمت مناسب‌تری دارند طیف وسیع‌تری از مردم را دربر می‌گیرند و توقع این را داریم استارت آپ های این سبک از معافیت‌های مالیاتی و حاکمیتی استفاده کنند که محصول را با قیمت تمام‌شده پایین‌تری به دست مردم برسانند.

نمایشگاه آغازی برای ورود تولیدکنندگان حجاب به فضای مجازی بود

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب گفت: نمایشگاه مجازی عفاف و حجاب همه‌ساله در جنب نمایشگاه قرآن برگزارمی شد و مردم از ماه‌ها قبل منتظر این رویداد بزرگ بودند. این نمایشگاه برای تولیدکنندگان نیز عرصه خوب ارتباط مستقیم با مشتریان، گرفتن آرا و نظرات و درنهایت فروش محصولات بود.

اصفهانی با اشاره به برگزاری نمایشگاه مجازی عفاف و حجاب افزود: امسال این نمایشگاه به علت شیوع ویروس کرونا برگزار نشد و از آنجا که مهم‌ترین دغدغه هیئت مدیره حمایت از تولیدکنندگان محصولات حجاب است ایده‌ای در اتاق فکر هیئت مدیره انجمن مبنی بر برگزاری مجازی این رویداد شکل گرفت که تجربه‌ای جدید در این حوزه برای انجمن بود.

این فعال حوزه تولد محصولات حجاب تصریح کرد: به کمک مرکز شتاب‌دهی و نوآوری رایمون همکاران ما در حوزه تولید پوشاک عفیفانه با حوزه جدیدی آشنا شدند و توانستند بازارهای فیزیکی را به بازارهای مجازی تبدیل کنند و نتیجه‌ای که داد بازخورد خوبی داشت.

او با اشاره به از خسارات شیوع ویروس کرونا برای تولیدکنندگان محصولات حجاب افزود: صنف پوشاک اسلامی نیز مانند بقیه صنوف شب عید یکی از بهترین زمان برای فروش محصولات است. که به سبب شیوع ویروس کرونا نمایشگاه‌های بهاره برگزار نشد، بخش دوم نمایشگاه عفاف و حجاب رمضان بود که امسال آن را نیز نداشتیم به سبب حمایت از تولیدکنندگان محصولات حجاب و عفاف انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب تصمیم به برگزاری مجازی این نمایشگاه با حضور ۸۰ تولیدکننده فعال حوزه حجاب کرد.

این عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب خاطرنشان ساخت: محصولات در ۵ شاخه اصلی چادر مشکی، عبایا، ملزومات حجاب، روسری و شال سر و حجاب کودک و نوجوان در سایت بارگذاری شد. تولیدکنندگان در این حوزه بسیار فعال بودند و محصولات متنوعی را عرضه کردند. تولیدکنندگان تجربیات چند سال نمایشگاه حضوری را در نمایشگاه مجازی به نمایش گذاشتند.

اصفهانی یادآور شد: به‌رغم هجمه‌های فرهنگی که شاهد هستیم، مقوله حجاب کماکان جز علاقه‌مندی‌های جامعه است و مخاطب خود را دارد. گستره نمایشگاه مجازی به وسعت ایران اسلامی بود و شهرها و روستاهای بزرگ را در برگرفته بود. این مسئله ما را در ادامه این رویداد فرهنگی ثابت‌قدم کرد. قیمت‌ها در این نمایشگاه به دلیل حذف واسطه‌ها منصفانه بود و محصولات سعی شده بود با نگاه ملی عرضه شود. این نمایشگاه تجربه نوینی در این حوزه بود که توانستیم با موفقیت از آن خارج شویم.

در پایان اختتامیه از برگزیدگان این نمایشگاه در حوزه روسری و حجاب سر، سارا یاس در حوزه حجاب کودک و نوجوان، نرسا چادر مشکی، مهر بانو در حوزه ملزومات حجاب، دسار مانتو و عبا تقدیر شد.