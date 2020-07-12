به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه عروسکی «کاروان عروسکها»، فرشید محمودی تهیهکننده این مجموعه ضمن اشاره به اتمام فیلمبرداری ۲۶ قسمت اول گفت: این مجموعه عروسکی با ۶ عروسک به نامهای فِری، پهلوان، عروس، دیو، شلگوش و قشنگ کارش را در اصفهان آغاز کرد و سپس راهی شیراز شد.
وی ادامه داد: قرار بود با عبور از بوشهر و چند شهر جنوبی دیگر، چند قصه را در نوار جنوبی ایران روایت کنیم اما ویروس کرونا بهشدت بخشهایی از کشور را که اتفاقاً در مسیر فیلمبرداری ما هم قرار داشتند، تحت تاثیر قرار داد و ناچار شدیم در نقشه حرکت این گروه تغییراتی ایجاد کنیم.
محمودی ضمن برشمردن برخی مشکلاتی که در راه تهیه و تولید این مجموعه عروسکی قرار داشت، تصریح کرد: مشکلات ما در تغییر مسیر حرکت از شهری به شهر دیگر خلاصه نمیشد. مثلاً بارها فیلمنامه را به دلیل تغییر لوکیشن، تغییر دادیم و در نتیجه، عوامل تولید هربار با مشکلات جدیدی مواجه شدند. اسکان یک گروه تقریباً سینفره هم کار بسیار دشواری بود چون در اوج کرونا، کمتر جایی وجود داشت که بتوانیم گروه را مستقر کنیم و با طیب خاطر مشغول شویم.
وی در پایان گفت: «کاروان عروسکها» در نهایت به ایستگاه بیستوششم رسید و روزهای پایانی را در کرج و تهران، با قصههایی جدید سپری کرد. باقی قصهها هم در شهرهای شمالی روایت میشود.
قرار است داستان «کاروان عروسکها» در ۵۲ قسمت ۲۰ دقیقهای روایت شود.
در خلاصه داستان این مجموعه آمده است: «باباجی که سالهاست اجرای عروسکی ندارد به پیشنهاد دخترش آرزو و با همراهی عروسکها راهی سفری میشوند که آبستن اتفاقهای شاد و مفرح است و در بطن هر کدام پیامی برای بیننده کودک گنجانده شده است.»
سایر عوامل این مجموعه عبارتند از: تهیهکننده فرشید محمودی، کارگردان محسن فلاح، نویسنده علیرضا کیوانینژاد، مدیر تولید سارا کیا، مدیر تصویربرداری ماهان جعفرزاده، جانشین تولید علی کیا، برنامهریز ناصر طاهریان، تدوین و صداگذاری عباس خلیلپور، آهنگساز شهرام نیکیار، دستیار تولید هانیه اکبری، گریم نفیسه حاجی علیزاده، منشی صحنه آوا جعفری، مدیر تدارکات مهدی حمید، دستیار تهیه، ملینا محمودی، روابط عمومی مریم خوشقدمی، صداپیشگان محمد قریبپناه، سید بهرام سرورینژاد، سوگند ایرانمنش. عروسکگردانها: ساناز نظری، سحر نجفی و مریم افشار. صحنه امید موسوی. بازیگران مرتضی زارع و شقایق زمانی.
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