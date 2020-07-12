ورود دادگستری فارس به رفع توقیف ۵۸ واحد صنعتی در تملک بانک ها

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام کاظم موسوی در نشست مشترک پیرامون مصوبات سفر ریاست معظم قوه قضائیه به استان فارس با حضور رحیمی استاندارفارس، نمایندگان مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی به برخی از مصوبات سفر آیت الله رئیسی به استان فارس از جمله رفع توقف و جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی، مصلوب المنفعه کردن چاه‌های غیر مجاز و نیز تخریب و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و توسعه باغ شهرهای اطراف و در محدوده شهرستان شیراز اشاره کرد.

وی در ادامه به مشکلاتی که طی ۱۰ سال گذشته برای برخی از واحدهای صنعتی استان پیش آمده است اشاره کرد و گفت: متأسفانه تعداد ۵۸ فقره از این واحدهای صنعتی به تملک بانک‌های دولتی و غیر دولتی در آمده است که با پیگیری و برنامه ریزی درصدد رفع توقیف این واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل هستیم.

حجت الاسلام موسوی در ادامه خاطر نشان کرد: در سال جاری نیز ۱۳ واحد صنعتی که با مشکلاتی روبرو بوده و در صدد به تملک درآمدن بانک‌ها بوده اند با دستورات دادگستری استان و پیگیری استاندار فارس جلوی توقیف آن گرفته شده است و در جلسه سران قوای نیز بر این مهم تأکید شده است که بانک‌ها باید این واحدهای صنعتی که به تملک آنها در آمده است را بر اساس قانون و با توجه به شرایط خاص از جمله دریافت ۵ درصد پیش دریافت به مالکین و صاحبان قبلی آن بازگردانند.

وی در ادامه به وجود بیش از ۱۷ هزار چاه‌های غیر مجاز استان فارس و همچنین ۵۰ هزار باغ شهری غیر مجاز در استان اشاره کرد و تأکید کرد: این دو نیز از مواردی است که دادگستری استان فارس مطابق دستورات ریاست معظم قوه قضائیه با جدیت در حال پیگیری و ساماندهی این موارد می‌باشد.

رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان این که در جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال به کرات تأکید شده است که باید جلوی زمین خواری گرفته و برابر قانون جلوی دست اندازی زمین خواران، افراد سودجو که در صدد دست درازی به اموال بیت المال و منابع ملی هستند گرفته می‌شود دوباره نیز تأکید می‌کنیم در خصوص پیشگیری از جرایمی همچون زمین خواری قاطعانه و در چارچوب قانون با زمین خواران برخورد خواهیم کرد.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی از ارائه برنامه ریزی و راهکارهای مختلف به منظور برخورد با زمین خواری‌هایی که تا به امروز اتفاق افتاده است و نیز مصلوب المنفعه و پرکردن چاه‌های غیر مجاز در سطح استان خبر داد و گفت: با برنامه ریزی و پیگیری از سوی مسئولان ارشد استان و در کمیسیون آب‌های زمینی به دنبال مصلوب المنفعه کردن چاه‌های غیر مجاز بویژه در شهرستان‌هایی که با بحران کم آبی روبرو هستند و در آینده موجب فاجعه کم آبی در استان می‌گردند خواهیم بود و در برخورد با زمین خوارانی که باغ شهرهایی به صورت غیر مجاز اطراف شهر شیراز را احاطه کرده اند برخورد قانونی می‌شود.

وی همچنین از شناسایی ۲۷۰ واحد صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل در استان فارس خبر داد و گفت: دادگستری و استانداری فارس با همدلی و مشارکت در صدد رفع توقیف واحدهای صنعتی و تولیدی استان از سوی بانک‌ها و ایجاد اشتغال بوده و امروز برخی از واحدهای صنعتی در حال انقراض هستند که با اهتمام و برنامه ریزی در راستای رفع توقیف و مصادره این واحدهای صنعتی هستیم.

رئیس شورای قضائی استان فارس از رفع توقیف و پرداخت ۱۰ میلیارد تومان بدهی به کارگران کارخانه قند فسا از سوی دادگستری استان فارس خبر داد و گفت: بدهی کارگران ، تأمین اجتماعی بیمه مربوط به کارگران کارخانه قند شهرستان فسا و همچنین مطالبات کشاورزان چغندر کار نیز با ورود و مدیریت دادگستری استان فارس پرداخت شده است و طی روزهای آینده در خصوص کارخانه ITI شیراز نیز در حال رایزنی و پیگیر امور و مطالبات کارگری آن خواهیم بود.

حجت الاسلام موسوی در پایان از مسئولان ارشد اجرایی، امنیتی استان و همچنین نمایندگان مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی خواست تا در خصوص سیاست‌های اجرایی طرح موضوع نمایند تا همه این موارد به رئیس قوه قضائیه منعکس شود و مطمئناً قوه قضائیه نیز در راستای رفع موانع تولید و سایر مواردی که نیاز به حمایت حقوقی دارد با جدیت ورود خواهد کرد.