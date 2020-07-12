به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر فخری ظهر یکشنبه در نشست کمیسیون ماده پنج شاهرود به میزبانی شاهرود با بیان اینکه شاهرود اولین شهر در کشور است که پرونده‌های کمیسیون ماده پنج آن به روز شده است، ابراز کرد: امروز ۱۰ پرونده کمیسیون ماده پنج شهر شاهرود بررسی شد که با برگزاری این جلسه فرایند رسیدگی به دغدغه‌های مردم در این بخش از فرایند اجرایی در این شهر به پایان رسید.

وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت نیروی انسانی بومی در بررسی پرونده‌های ماده پنج شهر شاهرود از اقدام‌های مؤثر در بررسی کیفی و تسریع در رسیدگی پرونده‌ها بوده است، ابراز کرد: دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای پیگیری مشکلات مردم در تلاش هستند و این روند مطلوب ادامه یابد.

گره‌گشایی از امور مردم با اهتمام مسئولان

فرماندار شاهرود نیز در این نشست گفت: به‌روز شدن پرونده‌های ماده پنج شهر شاهرود از اقدام‌های مؤثر استانداری سمنان است که این امر نشان می‌دهد دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای گره گشایی از مشکلات مردم پای کار هستند و ادامه این روند مطلوب در اتمام طرح‌های عمرانی شهرستان تأثیر شایانی دارد.

نادر فخری بیان کرد: در ماه‌های گذشته برای گره‌گشایی از مشکلات عمرانی، زیرساختی و اقتصادی شاهرود اقدامات مهمی انجام شد که این رویه مؤثر با تلاش مسئولان مربوطه ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از استقرار دو اداره کل راه و شهرسازی در استان سمنان شامل اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان و اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان، برای نخستین باز کمیسیون ماده پنج شهر شاهرود طی دو سال اخیر در درون این شهرستان تشکیل جلسه می‌داد. گفتنی است این روند در هفت دهه اخیر در مرکز استان صورت می‌گرفت.