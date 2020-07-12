توافق مهاجم خارجی با باشگاه پرسپولیس برای بدهی مالیاتی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، اشپیتیم آرفی امروز یک‌شنبه با حضور در باشگاه پرسپولیس بر سر بدهی مالیاتی خود با پرسپولیس به توافق رسید.

آرفی از زمان حضور در پرسپولیس، با بدهی مالیاتی ۷۸ میلیون تومانی روبرو بود. بنا بر حکم کمیته تعیین وضعیت بازیکنان در فدراسیون فوتبال، پرداخت این مالیات با توجه به مفاد قرارداد برعهده باشگاه قرار گرفت.

این بازیکن امروز با حضور در محل باشگاه، در جلسه‌ای با مهدی رسول‌پناه و مهدی خواجوند شرکت کرد و بین دو طرف توافق حاصل شد تا پرونده این مطالبه از باشگاه بسته شود.