۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای صنوف آسیب دیده درنظر گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی صاحب محمدی بعدازظهر یکشنبه در آیین رزمایش همدلی و احسان در گلستان گفت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای کمک به آسیب دیدگان کرونا طرح معیشتی راه اندازی کرد که در مرحله اول این رزمایش یک میلیون بسته معیشتی توزیع شد.

وی با بیان این که دومین مرحله هم امروز از گلستان آغاز شده است، افزود: در مرحله دوم چهار میلیون بسته معیشتی در استان‌های کشور توزیع خواهد شد و مجموع ارزش این بسته ها (مرحله اول و دوم) به ۵۲۰ میلیارد تومان می رسد.

صاحب محمدی عنوان کرد: در تولید و تامین اقلام دارویی، تجهیزات و مواد ضدعفونی کننده، بیش از هزار میلیارد تومان هزینه و روزانه چهار میلیون ماسک تولید کرده ایم.

صاحب محمدی گفت: ۱۸ هزار میلیارد تومان هم تسهیلات سرمایه در گردش برای صنوف آسیب دیده از کرونا در نظر گرفته ایم که به زودی پرداخت آن شروع می‌شود.

وی اضافه کرد: این ستاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی در سه محور کمک به تولید کشور، کمک به ارتقا سطح اشتغال و همچنین محرومیت زدایی فعالیت می‌کند.

عبدالعلی صاحب محمدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ۶ هزار گروه جهادی شامل حوزه‌های علمیه، مراکز علمی و دانشگاه‌ها، مدارس و اصناف با ۱۰۰ هزار نفر همکار داوطلب در سطح کشور در خدمات اجتماعی در مناطق محروم ستاد را همراهی می‌کنند.