ویتامین A به درمان نابینایی ناشی از دیابت کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، chromophore 9-cis-retinal آنالوگ ویتامین A است که میتواند رنگدانه بینایی را در سلولهای شبکیه تشکیل دهد و در نتیجه عنصر حساس به نور شبکیه تولید میشود.
«گنادی مویزیف»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه اوکلاهما، در این باره میگوید: «در مطالعه اولیه ما دریافتیم دیابت موجب کمبود ویتامین A در شبکیه چشم میشود که نتیجه آن، زوال بینایی است. یافتهها این فرضیه را به همراه داشت که تغییرات اولیه در قوه بینایی افراد دیابتی احتمالاً ناشی از کمبود ویتامین A در شبکیه چشم است.»
این مطالعه به محققان کمک میکند تا درمانهای مؤثری برای کاهش بینایی مرتبط با «رتینوپاتی دیابتی» ابداع کنند. رتینوپاتی دیابتی عارضهای ناشی از دیابت است که به دلیل تغییرات ایجاد شده در رگهای خونی رخ میدهد.
وقتی عروق خونی در شبکیه آسیب میبینند ممکن است باعث نشت مایع یا خون و یا رشد شاخههای عروقی شکننده و کلاف مانندی شوند که شبکیه را تخریب میکنند، در نتیجه تصویری که شبکیه به مغز میفرستد تار و یا کج و معوج میشود.
رتینوپاتی دیابتی یکی از علل اصلی کاهش دید است و احتمال نابینا شدن افراد دیابتی را نسبت به افراد سالم ۲۵ برابر بیشتر میکند.
ویتامین A برای عملکرد طبیعی بینایی بسیار مهم است. طبق اعلام دفتر مکملهای غذایی، این ویتامین به رشد پروتئینی کمک میکند که شبکیه را قادر به جذب نور میکند؛ تولید مداوم این پروتیین که به وجود chromophore 11-cis-retinal ارتباط دارد برای ایجاد بینایی مطلوب ضرورت دارد.
نظر شما