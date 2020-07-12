به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، رییس مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت ضایعه درگذشت خلبان شایسته و سرافراز امیر سرتیپ هوشنگ صدیق فرمانده اسبق نیروی هوایی ارتش، وی را فرماندهی مخلص، سلحشور و کم‌نظیر خواند.

متن پیام تسلیت محمدباقر قالیباف به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

ضایعه درگذشت خلبان شایسته و سرافراز امیر سرتیپ هوشنگ صدیق فرمانده اسبق نیروی هوایی ارتش موجب تاسف و تاثر گردید.

مرحوم صدیق فرماندهی مخلص، سلحشور و کم‌نظیر بودند که در سال ۶۲ با حکم حضرت امام خمینی (ره) به فرماندهی نیروی هوایی ارتش منصوب شدند و در طول دوران دفاع مقدس خدمات و مجاهدت های فراوانی در انجام ماموریت های متعدد از خویش بروز دادند و پس از آن نیز در عرصه صنایع هوایی کشور منشاء تحولات و دستاوردهای اثر گذار بودند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به همرزمان و ارادتمندان، پیشکسوتان ایثار و جهاد و خانواده محترم ایشان، برای آن فقید سعید رحمت واسعه و علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه خداوند متعال مسئلت می کنم.

محمدباقر قالیباف

رییس مجلس شورای اسلامی